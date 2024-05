“L’OPULENZA DEL MET GALA È SEMPRE DISGUSTOSA, MA QUEST’ANNO È OSCENA” – “THE DAILY BEAST” BUTTA LETAME SULL’EVENTO DELL’ANNO DI NEW YORK IN CUI SMANDRAPPATE, VIP E RICCONE SFILANO MEZZE NUDE O CON VESTITI IMPROBABILI: “È UNA VANAGLORIOSA ESIBIZIONE DI DECADENZA AUTOCELEBRATIVA E STONATA STRAVAGANZA. L'INGRESSO AL GALA COSTA 75MILA DOLLARI. QUEST'ANNO IL TEMA DELLA SERATA ERA BASATO SUL RACCONTO DI JG BALLARD IN CUI ARISTOCRATICI CHE VIVONO NASCOSTI IN UNA TENUTA RECINTATA E CHE OGNI GIORNO DEVONO ALLONTANARE UNA IMMENSA FOLLA DI PLEBEI…” - VIDEO

Kali Holloway per www.thedailybeast.com

Ancora una volta è arrivato il Met Gala. […] Negli ultimi giorni sono stati pubblicati non meno di dieci articoli preoccupati per l'abito ancora incompiuto di Zendaya, costellati di commenti angosciati in cui ci si chiedeva come fosse possibile.

Tutto questo in un’era piena di orrori del capitalismo: sostegno bipartisan al genocidio; revoca dei diritti riproduttivi, civili e di voto; una rete di sicurezza sociale logora; decenni di stagnazione salariale; tagli alle tasse per i ricchi; lo schiacciamento dei sindacati e dei diritti dei lavoratori; espansione dello stato di sorveglianza della polizia militarizzata; tecno-autoritarismo strisciante;

IA non testata, non regolamentata e non controllata; disuguaglianza e ingiustizia razziale; violenza estremista di destra e supremazia bianca; parti di Boeing che cadono dal cielo e tanti informatori morti. In questo contesto l’evento si distingue come una vanagloriosa esibizione di decadenza autocelebrativa e stravaganza stonata.

Ma torniamo in tema. Il tema del gala di quest'anno è "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" […]

[…] Il codice di abbigliamento del gala, “ Il giardino del tempo ”, è basato sul racconto di JG Ballard del 1962. È una storia di aristocratici, che vivono nascosti in una tenuta recintata, che ogni giorno devono allontanare una "immensa folla" di plebei in continua avanzata.

L'ingresso al gala di quest'anno (solo su invito, come sempre) costava 75mila dollari a biglietto, in aumento di 25.000 dollari rispetto all'anno scorso. È un costo che le celebrità non devono pagare da sole perché vari marchi coprono il costo per loro. I tavoli, tra l'altro, partono da circa 350.000 dollari.

E, naturalmente, tutto si svolge al Met Museum of Art, un'istituzione piena di oggetti sottratti da paesi che consideriamo con condiscendenza in qualche modo minori, mentre ci meravigliamo dei loro inestimabili manufatti culturali a Manhattan. Ma ahimè, è troppo tardi per cambiare tema in “Ironia”.

Tutto ciò solleva così tante domande. […] Per quanto questo possa sembrare un lungo festival del gallo cedrone, anche io penso che il Met Gala offra alcuni momenti di divertimento per interrompere l'infinito scorrimento del destino che è il nostro tempo. […]

I titoli dei giornali, per una notte, sottererrano le immagini cupe, offrendo commenti sui partecipanti. Suppongo che dovremmo, anche se solo brevemente, sederci tutti e ammirare Maria Antonietta.

