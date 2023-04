“L’ORSA JJ4 NON POTRÀ PIÙ ESSERE REIMMESSA IN NATURA. O VIVRÀ IN UN CONTESTO CONTROLLATO O VERRÀ ABBATTUTA” – IL RACCONTO DI ROBERTO GUADAGNINI, IL VETERINARIO CHE HA CATTURATO L’ANIMALE CHE HA UCCISO IL RUNNER 26ENNE: “ABBIAMO MESSO LE ESCHE VEGETALI DI CUI VA GHIOTTA NEL TUBO TRAPPOLA. LEI È ENTRATA E NOI ABBIAMO SPARATO UN DARDO PER INOCULARLE L’ANESTETICO. E' ANZIANA, MA NON VA ABBATTUTA…”

Dottor Roberto Guadagnini, lei conosce bene l’orsa Jj4, l’ha catturata. Ora da veterinario capo la segue nel recinto del Casteller: cosa farebbe?

«Premesso che io sono contrario all’uccisione degli animali, concordo con il mio Ordine: non si può praticare l’eutanasia perché si tratta di un’orsa in salute mentre l’eutanasia si fa quando l’orso è in sofferenza o ferito, incapace di alimentarsi, di vivere. E se non si può praticare il metodo meno cruento a maggior ragione non si dovrebbe usare un sistema diverso, come il colpo di fucile. Ma non serve arrivare a un discorso etico, nel mio caso basta quello deontologico».

È un’orsa aggressiva. Non è un pericolo per l’uomo?

«Ci possono essere varie motivazioni alla base dell’aggressività e varie soluzioni. Una cosa è certa: Jj4 non potrà più essere reimmessa in natura. O vivrà in un contesto controllato o verrà abbattuta».

Trasferimento?

«Perché no, lei saprebbe adattarsi al nuovo ambiente e potrebbe riprendere una vita normale. Gli orsi sono animali stupendi, di grandi capacità».

Lei c’era alla cattura di Jj4: come avete fatto?

«Abbiamo calibrato l’operazione sull’individuo, considerando i movimenti notturni e mettendo le esche vegetali di cui va ghiotta nel tubo trappola. Era notte, Jj4 è entrata con due dei suoi tre cuccioli. Il tubo si è chiuso, da un buco abbiamo sparato un dardo per inocularle l’anestetico, un po’ come una cerbottana. Lei si è addormentata, abbiamo riaperto il tubo per far uscire i due cuccioli che se ne sono andati. Poi ossigeno, flebo e giù al Casteller».

E i cuccioli?

«Hanno 15 mesi, sono stati già svezzati. Una femmina d’orso partorisce ogni due anni: il primo lo trascorre interamente con i cuccioli, poi resta presente ma quando arriva maggio, il periodo del calore, li allontana per accoppiarsi. E i cuccioli se ne vanno per conto loro. Questi tre staranno insieme ancora un paio di mesi e poi ognuno si farà la propria vita. Sono comunque autosufficienti, nessuno soffrirà il distacco, né loro, né lei».

Cosa pensa dell’eccessivo numero di orsi che stanno popolando i boschi trentini?

«Penso che si siano state dette tante falsità. La politica sostiene che siamo andati oltre i numeri previsti dal progetto Life Ursus, che non si doveva andare oltre i 50 orsi in vent’anni, mentre ce ne sono più di 100. Non è vero. Io conosco bene il progetto e l’obiettivo di 40-60 era quello minimo perché si riteneva che al di sotto di questa soglia ci sarebbe stato un rischio d’implosione della popolazione. Quello massimo lo stabilisce la natura ma era più o meno di 300 individui, considerando due orsi per 100 chilometri quadrati. Quindi siamo ben al di sotto di quel numero. Questa è la realtà che tutti travisano».

La gente ha paura: deve fare i conti con attacchi sempre più frequenti. Com’è possibile la convivenza?

«Quella dell’accettazione sociale è la grande sfida del futuro».