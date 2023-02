“C’È IL RISCHIO DI DETENZIONI ILLEGALI, I CITTADINI AMERICANI DEVONO LASCIARE IMMEDIATAMENTE LA RUSSIA” - L'AMBASCIATA AMERICANA A MOSCA HA ESORTATO I CONNAZIONALI A LASCIARE SUBITO LA RUSSIA - L'AMBASCIATA HA INVITATO I CITTADINI AMERICANI A NON RECARSI NEL PAESE A CAUSA DELLE “CONSEGUENZE IMPREVEDIBILI” DELL'INVASIONE DELL'UCRAINA...

PUTIN BIDEN

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - L'ambasciata americana in Russia ha esortato i cittadini statunitensi a lasciare "immediatamente" il Paese: è quanto si legge in un comunicato della sede diplomatica pubblicato online. I cittadini statunitensi che "risiedono o viaggiano in Russia dovrebbero partire immediatamente", recita la nota, che invita ad "esercitare una maggiore cautela a causa del rischio di detenzioni illegali".

putin zelensky biden

L'Ambasciata invita inoltre cittadini americani a "non recarsi in Russia a causa delle conseguenze imprevedibili dell'invasione immotivata e su larga scala dell'Ucraina da parte delle forze militari russe, del potenziale di molestie e di detenzione di cittadini statunitensi da parte di funzionari di sicurezza del governo russo, dell'applicazione arbitraria della legge locale, dei voli limitati in entrata e in uscita dalla Russia, della limitata capacità dell'Ambasciata di assistere i cittadini statunitensi in Russia e della possibilità di terrorismo".