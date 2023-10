“E’ STATO UN MISSILE DELLA JIHAD” – IL GIORNO DOPO LA STRAGE DELL'OSPEDALE DI GAZA UN VIDEO DIFFUSO DA AL JAZEERA (DI PROPRIETA’ DEL QATAR, PAESE NEL QUALE SONO RIFUGIATI I LEADER DI HAMAS) E IL DIALOGO (NON VERIFICATO) TRA JIHADISTI ASSOLVONO ISRAELE – ANCHE L’INTELLIGENCE USA PROPENDE PER L’INCIDENTE “INTERNO” - PER L’ONU, INVECE, “LE RESPONSABILITÀ RIMANGONO OSCURE” - UNA FONTE DEI SERVIZI EUROPEI RIDIMENSIONA IL NUMERO DEI MORTI: “SONO FORSE TRA I 10 E I 50” – VIDEO

Davide Frattini per il Corriere della Sera - Estratti

L’esplosione è avvenuta nel cortile dell’ospedale Al Ahli, fondato nel 1882 dalla diocesi episcopale di Gerusalemme e dove si sono rifugiati centinaia di civili. Non sta nella parte della Striscia che l’esercito ha dichiarato zona più o meno sicura, quelle aree verso cui da una settimana spinge a spostarsi gli abitanti del nord. La clinica è però almeno a sud di Gaza City.

Alle 9 del mattino il viceammiraglio Daniel Hagari, portavoce delle forze armate, riunisce i giornalisti internazionali per illustrare la ricostruzione israeliana di quello che è successo 13 ore prima, alle 18.59 di martedì, una striscia di fuoco — nei primi video diffusi da Gaza — che arrossa il buio. Hamas ha accusato subito il nemico di un massacro — i fondamentalisti intervengono al posto del ministero della Sanità, considerata la fonte ufficiale — e denuncia oltre 500 morti. Cifra molto ridimensionata da una fonte dei servizi segreti di un Paese europeo: «È molto probabile che siano tra i 10 e i 50», dice all’agenzia France Presse.

Nei filmati apparsi sui canali digitali si sente il fischio di un proiettile in arrivo fendere l’aria, poi lo scoppio. La televisione Al Jazeera, di proprietà del Qatar, diffonde la ripresa da una telecamera fissa in cui si vede un razzo lanciato da dentro il territorio palestinese che esplode in aria e si fionda giù all’indietro in una scia di fiamme, pochi secondi dopo sullo sfondo compare il flash della detonazione. Un analista consultato dalla televisione britannica Bbc commenta: «L’incendio sembra generato dal carburante di un razzo più che da un ordigno».

Il dialogo intercettato

«Cosa?». La prima reazione non è una domanda, è stupore, incredulità.

«Dicono che appartenga alla Jihad islamica», risponde l’altra voce in arabo.

«È nostro?».

«Sembra proprio di sì».

«Chi lo dice?».

«I resti corrispondono a un razzo locale, non israeliano».

«Ma in nome del cielo non poteva trovare un altro posto per esplodere».

A parlare sarebbero due comandanti di Hamas intercettati dall’intelligence militare. Hagari ha reso pubblica la conversazione, mentre il mondo arabo — la gente nelle strade, i leader nei palazzi del potere — continua a ritenere Israele responsabile.

Ieri mattina, con la luce del giorno, i palestinesi hanno rilanciato le immagini del piazzale colpito, il danno materiale maggiore visibile sono le auto bruciate. Non si scorgono crateri di grandi dimensioni, la maggior parte dei palazzi attorno sembra intatta — qualche finestra in frantumi, tegole rovesciate sul tetto di un edificio a un piano — rispetto alla devastazione che dovrebbe causare un missile israeliano. Se è stato il razzo della Jihad Islamica a fare da miccia, potrebbe aver centrato un deposito di combustibile o si trattava di un’arma più potente con più propellente nei serbatoi: le vittime sopravvissute presentano i segni di ustioni, i volti anneriti dal fumo nero dei combustibili.

