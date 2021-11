“C’È STATO UN TENTATIVO DI DISTORCERE GLI ATTI” - GIULIA BONGIORNO, CHE ASSISTE LA PRESUNTA VITTIMA DI STUPRO DI CIRO GRILLO, COMMENTA IL RINVIO A GIUDIZIO DEL FIGLIO DI BEPPE E I QUATTRO AMICI: “ABBIAMO ASSISTITO ALLA PUBBLICAZIONE DI FRAMMENTI DI ATTI MAL INTERPRETATI, OGGI LA GUP HA RISPOSTO A QUESTO TENTATIVO DI SGRETOLARE ATTI CHE HANNO UN SIGNIFICATO BEN PRECISO" - “NON SONO FELICE MA SODDISFATTA, LA MIA ASSISTITA SOFFRE TUTTORA PER LA DISTORSIONE DA PARTE DI ALCUNI GIORNALI ED È FINITA SUL BANCO DEGLI IMPUTATI, MA IL MATERIALE PROBATORIO RACCONTA UNA VERITÀ DIVERSA…"

(ANSA) - "Abbiamo assistito alla pubblicazione di frammenti di atti mal interpretati, oggi la gup ha risposto a questo tentativo di sgretolare atti che hanno un significato ben preciso".

Così l'avvocata Giulia Bongiorno commenta la decisione della gup di Tempio Pausania, Caterina Interlandi, di rinviare a giudizio Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria.

"Non sono felice ma sono soddisfatta, la mia assistita soffre tuttora e ho atteso per dire che si è assistito a una distorsione da parte di alcuni giornali e la ragazza è finita sul banco degli imputati, ma il materiale probatorio racconta una verità diversa".

Mentre il procuratore Gegorio Capasso si limita a dire che "l'impianto accusatorio ha retto ai fini dell'udienza preliminare" e gli avvocati difensori Gennaro Velle, Ernesto Monteverde e Mariano Mameli confermano il rito ordinario, Bongiorno sottolinea che "oggi è il giorno dopo il 25 novembre, anche questa giornata diventa importante", riferendosi al fatto che ieri si celebrava la Giornata internazionale contro la violenza di genere.

"Sono arrivata a Tempio che pioveva tantissimo e ho visto un arcobaleno, l'ho preso per un segnale", confida l'avvocata. "La Cassazione dice che per andare a processo in caso di violenza sessuale basta la dichiarazione della persona offesa, se ritenuta attendibile in questo caso c'è molto di più e la scelta della giudice lo dimostra". Giulia Bongiorno spiega che "se mi chiedete se sono felice la risposta è no, perché la mia assistita soffre tuttora, ma se mi chiedete se sono soddisfatta la risposta è sì, perché ho atteso sino a oggi per dire che si è assistito a una distorsione da parte di alcuni giornali per cui la ragazza è finita sul banco degli imputati, ma il materiale probatorio racconta una verità

