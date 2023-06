8 giu 2023 16:33

“L’UCRAINA NELLA NATO? ASPETTIAMO” – A PARLARE NON È IL “PACIFINTO” ORSINI MA IL CAPO DI STATO MAGGIORE ITALIANO, GIUSEPPE CAVO DRAGONE: “PRIMA DELL’INGRESSO NELL’ALLEANZA ATLANTICA UNO STEP INTERMEDIO POTREBBE ESSERE L’UNIONE EUROPEA, CHE POTREBBE SODDISFARE LE RICHIESTE DELL’UCRAINA SENZA URTARE LA SUSCETTIBILITÀ DELLA RUSSIA. NON AUSPICO UN’ACCELERAZIONE: NON SAREBBE A FAVORE DEL CONSOLIDAMENTO DEL PROCESSO DI PACE…”