“L’UCRAINA NON PUÒ ENTRARE NELLA NATO MENTRE È ANCORA IN GUERRA” – CHI L’HA DETTO? NON PUTIN O ORSINI, MA VOLODYMYR ZELENSKY, IL 2 GIUGNO SCORSO. ALLORA PERCHÉ AL VERTICE DI VILNIUS SI È INFURIATO PER LA DECISIONE DELL’ALLEANZA ATLANTICA DI NON PREPARARE UN CALENDARIO PER L’ALLARGAMENTO A KIEV? COME DAGO-DIXIT, L’EX COMICO SPERAVA DI OTTENERE UNA PROMESSA SU UNA DATA PRECISA (MA NON L’HA OTTENUTA) – LA REAZIONE DI PUTIN: VOLERÀ IN CINA DAL SUO “PADRONCINO”, XI JINPING

DAGOREPORT – ZELENSKY SA BENISSIMO CHE SE L’UCRAINA ENTRASSE OGGI NELLA NATO, TUTTI GLI STATI DELL’ALLEANZA ATLANTICA SAREBBERO IN GUERRA CON LA RUSSIA. E ALLORA PERCHÉ HA FATTO FINTA DI INCAZZARSI PER L’ASSENZA DI UNA "TIMELINE" SPECIFICA? SPERAVA DI OTTENERE UNA PROMESSA SU UNA DATA PRECISA PER L'INGRESSO NELLA NATO (MA NON L’HA OTTENUTA)

ZELENSKY, NON POSSIAMO ENTRARE NELLA NATO MENTRE SIAMO IN GUERRA

(ANSA) - ROMA, 02 GIU 2023- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto di comprendere che l'Ucraina non può diventare membro della Nato mentre è ancora in guerra. Lo riporta la Cnn.

"Comprendiamo che non diventeremo un membro della Nato, mentre la guerra è in corso. Non perché non lo vogliamo, ma perché è impossibile", ha detto in una conferenza stampa a Kiev.

Il trattato dell'alleanza include l'articolo 5, una disposizione di difesa collettiva che impegna i membri a venire in aiuto di qualsiasi stato che sia sotto attacco, ricorda la Cnn. "Fatemi un esempio di un paese della Nato che è in uno stato di guerra con la Russia in questo momento; o di quale paese della Nato abbia truppe russe sul suo territorio", ha aggiunto Zelensky.

ZELENSKY: «VOGLIO ESSERE SU STESSA LUNGHEZZA D’ONDA CON TUTTI, DISCUTEREMO CON PARTNER NATO»

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky arriva a discutere con i leader della Nato nella seconda giornata del summit di Vilnius con l’intenzione di essere «sulla stessa lunghezza d’onda» con tutti i «partner» della Nato.

Lo dice lo stesso Zelensky, prima di entrare alla Litexpo, il complesso fieristico alla periferia della capitale lituana dove si riunisce il summit, usando toni diversi rispetto al tweet di ieri pomeriggio. «In agenda oggi - dice Zelensky - abbiamo tre questioni prioritarie. La prima sono i pacchetti di armi, nuovi pacchetti di armi per sostenere il nostro esercito sul campo di battaglia. La seconda è l’invito nella Nato e noi vogliamo essere sulla stessa lunghezza d’onda con tutti».

«Oggi quello che sentiamo e capiamo è che avremo questo invito, quando le misure di sicurezza lo permetteranno: voglio discutere con i nostri partner di tutte queste cose. La terza cosa di cui si parlerà oggi e per le quali intendo battermi sono le garanzie di sicurezza sulla strada verso la Nato», conclude prima di entrare nella sala, senza prendere domande dai cronisti.

ZELENSKY,DISCUTERE DI GARANZIE SICUREZZA PRIMA CHE DI NATO

(ANSA) - "Voglio discutere con i partner della Nato delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina nel suo cammino verso la Nato". Lo ha detto il presiente ucraino Volodymyr Zelensky arrivando al summit di Vilnius.

KIEV, 'SCONOSCIUTE LE CONDIZIONI PER ADERIRE ALLA NATO'

(ANSA) - "Le condizioni per l'adesione dell'Ucraina alla Nato sono sconosciute. Non sappiamo quali siano. Non ce ne sono. Questo è il problema. Cioè, quando saranno soddisfatte le condizioni? Quali sono le condizioni? Chi dovrebbe formularle? Quali sono?", ha dichiarato il Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, come riportano i media ucraini.

USA, PIANO PER KIEV, IL TEMPO NON È DALLA PARTE DI MOSCA

(ANSA-AFP) – Il piano di impegno a lungo termine per la sicurezza dell'Ucraina che l'Occidente adotterà oggi dimostrerà alla Russia che "il tempo non è dalla sua parte", ha dichiarato un alto funzionario statunitense. "Questa dichiarazione multilaterale invierà un segnale significativo alla Russia: il tempo non è dalla sua parte", ha dichiarato ai giornalisti Amanda Sloat, consigliere per gli affari europei della Casa Bianca.

Il piano "aiuterà l'Ucraina a costruire un esercito in grado di difendersi e di scoraggiare futuri attacchi", con un'attenzione particolare agli "investimenti a lungo termine", ha detto ai giornalisti Amanda Sloat, consigliere per gli affari europei della Casa Bianca.

MOSCA, 'PUTIN ANDRÀ IN CINA, LE DATE SARANNO DEFINITE'Ù

(ANSA) - Una visita del presidente russo Vladimir Putin in Cina è in agenda ma le date saranno definite in seguito: lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, citato dalla Tass.

MOSCA, GARANZIE DEL G7 A KIEV VIOLANO LA SICUREZZA RUSSA

(ANSA) - Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha dichiarato che "le garanzie di sicurezza offerte dai Paesi del G7 all'Ucraina violano la sicurezza della Russia". Lo riporta l'agenzia Interfax.

A VILNIUS NON SI È FATTA LA STORIA, MA SI È RIFATTA LA NATO. CON UN PEZZO PREGIATO MANCANTE

Estratto dell’articolo di Micol Flammini per “il Foglio”

Vilnius corre, ma non fa la storia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato nella capitale della Lituania e del summit grato per il supporto del paese baltico, ma con la sensazione che ancora una volta l’Alleanza atlantica l’abbia lasciato sull’uscio. Un cambiamento c’è stato, l’Alleanza è più larga, con l’ingresso della Finlandia e l’arrivo della Svezia. E’ più ricca, con la discussione sulle nuove spese militari. E’ più sorvegliata, con un nuovo contingente di difesa per il fianco orientale.

Non è più in morte cerebrale, ma la nazione che ha risvegliato l’Alleanza non ha avuto abbastanza, avrebbe voluto l’impegno politico a essere accolta in un futuro circoscritto da una formula temporale, seppur vaga come “a guerra finita”, o “dopo la vittoria”, invece, nell’esprimere il desiderio ad accogliere Kyiv tra i paesi membri, la Nato non ha voluto mettere limiti di tempo.

[…] l’Alleanza ha detto che prima sono necessarie le riforme, e soprattutto che l’invito ad aderire ci sarà “quando tutti i membri saranno d’accordo”. Zelensky ha appreso la notizia quando era in viaggio verso Vilnius […].

Aveva detto che non avrebbe partecipato a un summit che non sarebbe stato una svolta, ma ha deciso di andare lo stesso perché Vilnius lo aspettava su un palco nel mezzo di una piazza stracolma che lo ha ascoltato, ha cantato l’inno ucraino, ha gridato “Nato, Nato” e ha applaudito con forza quando ha detto che la bandiera dell’Ucraina “significa che non ci saranno più deportazioni dai paesi baltici alla Siberia, non ci saranno più spartizioni della Polonia, umiliazioni dell’Ungheria, carri armati a Praga e guerre d’inverno contro la libertà della Finlandia”.

L’est ha trainato il cambiamento della Nato, che però non si è immersa nella storia della Lituania, della Polonia, della Lettonia, dell’Estonia e nel presente dell'Ucraina. Non ha aderito fino in fondo alla loro idea di sicurezza. Zelensky ha continuato: “Ho viaggiato fino a qui credendo in una soluzione, con fiducia nei nostri partner, in una Nato forte, una Nato che non esita, non perde tempo e non ha paura di nessun aggressore”.

[…] La caduta del Piano d’azione per l’adesione, il Map, era stata annunciata già lunedì, renderebbe il futuro ingresso più veloce, ma non è comparabile con il percorso velocizzato che è stato offerto alla Finlandia e alla Svezia.

L’eccezionalità della situazione di Kyiv non corrisponde, per il momento, all’eccezionalità di una futura adesione alla Nato. […] La strategia della Nato però è chiara, l’ha delineata Jens Stoltenberg, convinto che se l’Ucraina non vincerà non ha senso neppure parlare di adesione. Per cui, secondo l’Alleanza, il primo punto è fornire a Kyiv tutto quello che le serve per vincere, un impegno serio, forte e duraturo per riconquistare il territorio occupato e cacciare la Russia.

Infatti, chi ieri si aggirava con soddisfazione per il Litexpo, il complesso in cui si tiene il summit, era invece il ministro della Difesa Oleksiy Reznikov, che ha firmato il memorandum che ratifica l’esistenza della coalizione per l’addestramento dei piloti di F-16, i caccia che Kyiv ha chiesto a lungo per implementare la difesa aerea. […]

