“L’UCRAINA È NOTA PER IL TRAFFICO DI ORGANI, IL TRAFFICO SESSUALE DI BAMBINI E IL NAZISMO” – STEVEN SEAGAL RICEVE LA MEDAGLIA DELL’ORDINE DELL’AMICIZIA DA PARTE DI PUTIN E PER COMPIACERE IL PRESIDENTE RUSSO LA SPARA GROSSA SU KIEV: “PRIMA DELL’OPERAZIONE SPECIALE, L’UCRAINA ERA CONOSCIUTA PER IL NARCOTRAFFICO, IL TRAFFICO SESSUALE DI BAMBINI, I LABORATORI DI GUERRA BIOCHIMICA. STIAMO COMBATTENDO LO STESSO MOSTRO CHE CERCA DI DIVORARE IL MONDO…” - VIDEO

Traduzione dell’articolo di Perkin Amalaraj per https://www.dailymail.co.uk/

vladimir putin con steven seagal

L'attore hollywoodiano diventato portavoce di Putin, Steven Seagal, ha affermato in modo bizzarro che l'Ucraina è nota per "il traffico di organi, il traffico sessuale di bambini e il nazismo", mentre il leader russo in persona gli ha conferito l'Ordine dell'Amicizia della nazione.

Nel corso di una cerimonia tenutasi oggi presso la Sala Ekaterininsky del Cremlino a Mosca, Seagal, 72 anni, è stato insignito dell'onorificenza per il suo "grande contributo allo sviluppo della cooperazione culturale e umanitaria internazionale" nel suo ruolo di inviato

negli Stati Uniti.

steven seagal al cremlino 1

Nel suo discorso, dopo che Putin gli ha appuntato personalmente la medaglia sul petto, Seagal ha affermato: "Prima dell'operazione speciale, l'Ucraina era nota per il traffico di esseri umani, il traffico di organi, il narcotraffico, il traffico sessuale di bambini, i laboratori di guerra biochimica, il fascismo e il nazismo. Cerchiamo ancora di renderli nostri fratelli. Questi veleni possono colpire il mondo intero, non solo noi. Molti dicono che tutte queste condizioni ci mettono di fronte a una minaccia esistenziale, ma in realtà il mondo intero rischia di avvicinarsi pericolosamente alla Terza Guerra Mondiale.

steven seagal al cremlino 3

“Stiamo combattendo lo stesso mostro che cerca di divorare, conquistare e controllare il mondo attraverso la menzogna, la disinformazione e la manipolazione". L'Ordine dell'Amicizia viene ufficialmente conferito ai cittadini russi per aver rafforzato i legami tra i Paesi.

Si tratta del primo riconoscimento ufficiale che Seagal riceve dal 2003, quando fu nominato peggior attore ai Razzies, una parodia dei premi che "onorano" i film scadenti, per il suo ruolo in Half Past Dead. Seagal è cittadino russo dal 2016, quando Vladimir Putin gli ha consegnato un passaporto russo per aver sostenuto a gran voce l'annessione della Crimea da parte della Russia.

steven seagal al cremlino 2

L'anno successivo gli è stato vietato di entrare in Ucraina per cinque anni. I due hanno legato per la prima volta per il loro comune amore per le arti marziali. Il 72enne ha acclamato il suo amico come il "più grande leader mondiale" e ha affermato che il futuro della Russia sarebbe stato "il migliore" sotto il governo del dittatore.

L'ultima volta è stato visto all'inizio del mese in occasione del quinto insediamento presidenziale consecutivo di Putin nel dorato Grande Palazzo del Cremlino, dopo un'elezione che è stata inficiata da accuse di brogli sistematici.

steven seagal in un campo di prigionia a olenivka

Nel 2022, Seagal è stato fotografato mentre visitava un campo di prigionia a Olenivka, in Ucraina, un carcere controllato dai russi che ospitava centinaia di prigionieri ucraini, pochi giorni dopo un'esplosione che ha ucciso almeno 50 persone.

Si vede Seagal in piedi all'interno della prigione distrutta e seduto su una panchina mentre esamina alcune schegge. C'è anche un'immagine di Seagal che parla con i prigionieri ucraini attraverso le sbarre di metallo.

steven seagal in un campo di prigionia a olenivka steven seagal in un campo di prigionia a olenivka. steven seagal - giuramento di putin steven seagal al cremlino vladimir putin con steven seagal