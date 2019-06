“L’UNICA MANIERA PER AZZITTIRMI E’ AMMAZZARMI”- PARLA ADRIANO PANZIRONI, IL GURU ACCUSATO DI TRUFFA: “SONO SOLO UN DIVULGATORE DI VITA SALUTARE. LA LAUREA? NON MI SERVE" - LA CONVENTION DEL MOVIMENTO LIFE120: ''SARANNO MEZZO MILIONE DI PERSONE. LA GRILLO MI PARAGONA A VANNA MARCHI? LA MINISTRA FA PARTE DELLA MEDICINA DOGMATICA" - CONFESSIONE STRACULT: "I MIEI CAPELLI NON SONO TINTI: PRIMA AVEVO MOLTI PIU' CAPELLI BIANCHI MA..."

Gianluca Nicoletti per “la Stampa”

ADRIANO PANZIRONI

Adriano Panzironi sta allestendo la sua convention nazionale al Palasport dell' Eur. Domenica prevede che settemila persone da tutta Italia verranno ad acclamare il loro guru. Lui nega di esserlo, si dice solo un divulgatore di vita salutare. L' uomo brand di "Life 120" nega di volersi sostituire alla medicina, però annuncia una rivoluzione. «Sono solo un divulgatore - dice - studio per ore ogni giorno, su libri di biologia, su ricerche scientifiche fatte in tutto il mondo Ne avrò lette più di diecimila!».

Perché non si prende una laurea in medicina?

«A quale scopo? Io non faccio il medico faccio il giornalista scientifico, informo Faccio sempre riferimento a studi scientifici che confermano quello che dico».

Però l' hanno sospesa dall' ordine. Il suo mestiere è divulgare o vendere prodotti dietetici?

«Mi hanno sospeso per una segnalazione fatta dalle Iene. Nella mia azienda mi occupo della comunicazione. Mio fratello studia l' integrazione. Anche lui autodidatta».

ADRIANO PANZIRONI

Quanti sono i suoi adepti?

«Non li chiami adepti, mi piace chiamarli "il popolo Life120" Sarà circa mezzo milione di persone. Ripeto, io non attacco la scienza, attacco la medicina dogmatica, riporto notizie, ho commentato nel mio secondo libro più di mille ricerche scientifiche. Centinaia di medici mi dicono: "Panzironi lei ha ragione!"».

Lei potrebbe essere considerato un idealista se di tutto questo non beneficiasse poi la sua azienda che vende integratori. È lecito che qualcuno si faccia domande su quanto sia corretto.

«La nostra azienda spende il 50% del fatturato, di 20 milioni di euro annui, nella comunicazione del progetto di salute, la nostra è un' azienda etica. A parte lo stipendio, io e mio fratello reinvestiamo tutto. Più persone entreranno nel nostro progetto, più persone si salveranno».

Vede che parla di salvezza? La promette anche chi organizza pellegrinaggi a Medjugorje...

«Io ho passione per il benessere del genere umano, chiaro che arreco fastidio, al momento ho speso più di mezzo milione in avvocati».

Da cosa si deve difendere?

ADRIANO PANZIRONI

«Ho in corso una procedura per truffa e per esercizio abusivo della professione medica. Eppure ha mai sentito dire che qualcuno ha avuto da me qualche danno? Sarò fatto fuori per questo, non arriverò a 120 anni. Mi ammazzeranno nel vero senso della parola, quando non ce la faranno a fermarmi, quando ci sarà un milione di persone che dirà "nessuno tocchi Panzironi!" L' unica maniera per azzittirmi sarà l' eliminazione fisica».

La ministra Grillo l' ha messa sul piano di Vanna Marchi.

Giulia Grillo

«La ministra non conosce Life120, lei fa parte di quella medicina dogmatica che deve far rispettare quello che dicono i protocolli. Se fossi io il ministro della Salute mi sarei posto il problema che ci sono 1000 persone che sono guarite, li farei chiamare dalla Finanza, dalla Polizia, dai Nas».

giulia grillo

Non lo dica troppo forte Magari chiamano lei! Ha avuto avances dalla politica?

«Diciamo che un numero di parlamentari mi ha contattato. Ci saranno grandi novità a settembre. Domenica nascerà il movimento degli Angeli Life120. Saranno i protagonisti di una grande manifestazione prevista per l' autunno».

La sua convention non sarà come quelle dei santoni americani?

«Il mio obiettivo è cambiare la medicina, portare milioni di persone alla salute. È un progetto gigantesco, usciremo anche dai confini del nostro Paese. Io lo vedo come una missione, darei la vita per questo».

Perché il brand Panzironi prevede i capelli lunghi ? Se li tinge?

«Ho cominciato a portarli lunghi a 40 anni, li sento più adeguati al mio personaggio. Prima avevo molti più capelli bianchi, lei non lo sa, ma con Life120 si scuriscono».

ADRIANO PANZIRONI