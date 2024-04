13 apr 2024 09:00

“L’UOMO OCCUPA SENZA TITOLO LA CASA PATERNA E DOVRÀ ALLONTANARSI ENTRO TRE MESI” – LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI TORINO SULLA STORIA DEL 30ENNE CHE NON VOLEVA LASCIARE LA CASA DEI GENITORI: IL PADRE, DOPO AVER CERCATO DI CONVINCERLO A TROVARSI UN LAVORO, AVEVA OPTATO PER LE VIE LEGALI. IL GIUDICE GLI HA DATO RAGIONE - IL GIOVANE HA FIRMATO UN CONTRATTO DI TIROCINIO IN UNA FABBRICA. E DOPO IL RINNOVO DI OTTOBRE, CONTINUA A…