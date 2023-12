“LA RUSSIA COLLASSERÀ” - OLEKSIY DANILOV, CAPO DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA UCRAINO: “C’È UNA CAMPAGNA MEDIATICA IN OCCIDENTE SUL FATTO CHE STAREMMO PERDENDO. PUTIN NASCONDE CON LA DISINFORMAZIONE UNA VERITÀ ENORME. CHE I RUSSI NON VOGLIONO COMBATTERE. TANTI RUSSI DICONO: ‘SE VOGLIONO LA CRIMEA, CHE SI DIFENDA DA SOLA’. MOLTE REPUBBLICHE INTERNE, IL DAGHESTAN, IL TATARSTAN, PREMONO PER LIBERARSI DI PUTIN, PER RENDERSI AUTONOME - C’È UNA SOLA COSA CHE FA ANDARE AVANTI I RUSSI: I SOLDI DEL PETROLIO E DEL GAS. SE SI RIUSCISSE A BUTTARE GIÙ IL PREZZO..."

Estratto dell’articolo di Tonia Mastrobuoni per “la Repubblica”

OLEKSIY DANILOV

Oleksiy Danilov ci accoglie nel suo ufficio […] capo del Consiglio nazionale della Sicurezza ucraino (Rnbo) […] ci tiene a spiegare quanto sia falsa la narrazione sull’Ucraina che starebbe perdendo la guerra. «La Russia collasserà: non ha mai avuto la forza per prendersi tutta l’Ucraina».

[…] Kiev sta perdendo la guerra?

«È un momento molto difficile per noi. Ma non per le ragioni che pensa lei. C’è un’enorme campagna mediatica in Occidente sul fatto che staremmo perdendo, mentre in Russia tutto andrebbe bene. Putin riesce a nascondere con la sistematica disinformazione una verità enorme. Che i russi non vogliono combattere.

soldati russi 2

Tanti russi dicono: “se vogliono la Crimea, che si difenda da sola”. E la stessa cosa vale per gli altri territori occupati. Tutte queste bugie che recluteranno centinaia di migliaia di soldati, ma come si fa a crederci? La verità è che Putin ha già distrutto il Paese. Porterà la Russia al collasso. E molte repubbliche interne, il Daghestan, il Tatarstan, premono per liberarsi di lui, per rendersi autonome».

OLEKSIY DANILOV

Ma c’è la repressione anche lì.

«Naturalmente. C’è una sola cosa che fa andare avanti i russi: i soldi del petrolio e del gas. Non c’è nient’altro. Nessuna ideologia, nessun valore, nessuna religione. I russi non sono uniti da nulla. Solo dai soldi del gas e del petrolio. E se si riuscisse a buttare giù il prezzo, il problema della Russia si risolverebbe in quattro e quattr’otto. […]».

[…] Qualcuno teme che Putin attacchi di nuovo massicciamente l’Ucraina nei prossimi mesi.

soldati russi 1

«Putin è intrappolato nell’occupazione dell’Ucraina. E non ha la capacità di catturare Kiev o Kharkiv. Né di sferrare un attacco massiccio all’Ucraina, né di prenderla tutta. Già nel 2022, quando ci provarono e tutti dicevano “prenderanno l’Ucraina in tre giorni”, abbiamo spiegato che non ne avevano la capacità. E ora non possiamo che ripeterci». […]