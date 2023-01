“SALT BAE SI È FATTO PAGARE 600 EURO PER VENIRE AL TAVOLO ED ERA AL TELEFONO” – UN CLIENTE FURIBONDO CON IL MACELLAIO TURCO, PROPRIETARIO DELLA CATENA DI RISTORANTI NUSR-ET TRA LE PIÙ FAMOSE AL MONDO - “SI È FATTO PAGARE 600 DOLLARI PER TAGLIARE LA CARNE MA È VENUTO CON GLI AURICOLARI, ERA AL TELEFONO” – LE CRITICHE PER IL CONTO DA 160MILA DOLLARI

Nuova polemica intorno al comportamento di Salt Bae, il macellaio turco diventato famoso in tutto il mondo per la sua catena di ristoranti in cui serve bistecche e per il modo particolare con il quale sala la carne.

Dopo aver molestato e infastidito con prepotenza i calciatori argentini durante i festeggiamenti per la vittoria dei Mondiali, torna a far parlare di sé per un comportamento giudicato irrispettoso da un cliente. Si è presentato ad un tavolo del suo ristorante, prima di fare il suo tradizionale show, con gli auricolari: chiacchierava al telefono con qualcuno. "Si è fatto pagare 600 dollari per venire al tavolo".

La polemica contro Salt Bae

"Il cibo era troppo costoso e il personale molto scortese", è questa la recensione negativa che un cliente di Salt Bae ha fatto su Tik Tok a corredo di un video registrato durante la serata. Dalle immagini è possibile vedere che il macellaio turco si presenta al tavolo dei suoi clienti, prima di salare la carne, con gli auricolari: "Ha parlato al telefono con qualcuno al nostro tavolo, totalmente irrispettoso". Poi la lamentela sull'eccessivo costo della carne: "Ci ha fatto pagare 600 dollari per venire a tagliare la bistecca al nostro tavolo".

Il conto da 160 mila dollari

Il proprietario di Nusr-Et finisce spesso al centro delle polemiche. Lo chef, uno dei più popolari al mondo, circa due mesi fa pubblicò sui canali social la fotografia di un conto del valore di 615mila dirham circa che corrispondono a 161 mila euro. "La qualità si paga", scrisse. Ma la rivolta social scoppiò comunque: "Ci sono 98 milioni di persone sotto la soglia di povertà, senza tetto, e voi diffondete questa roba?!!! qual è lo scopo della pubblicazione di queste cose? Smetterò di seguirti e lo spero lo facciano tutti", le parole di un (ex) follower di Salt Bae.

