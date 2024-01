IL “SALTO DELLA QUAGLIA” NON SEMPRE FUNZIONA – TASHA PAIGE, “MODELLA” CHE VENDE I PROPRI CONTENUTI HOT SU “ONLYFANS”, ANNUNCIA DI ESSERE RIMASTA INCINTA MENTRE REGISTRAVA UNA DELLE SCENE DI SESSO – ORA IL PROBLEMA È: CHI SARÀ IL PADRE? – LA RAGAZZA HA MOSTRATO IL TEST DI GRAVIDANZA AI SUOI FOLLOWER COMMENTANDO: “BUON ANNO” – POI HA SPIEGATO: “ECCO PERCHÉ IL MIO SENO ERA COSÌ…”

tasha paige 6

Il nuovo anno ha portato un cambiamento di vita repentino per Tasha Paige, giovane modella e stella di OnlyFans, che ha svelato la sua inaspettata gravidanza. La modella australiana, ventitreenne, ha condiviso la notizia con i suoi quasi 300.000 follower su TikTok, rivelando di essere rimasta incinta mentre registrava uno dei suoi caratteristici video di contenuti porno per il suo account OnlyFans. Mostrando il test di gravidanza positivo, Tasha ha annunciato con un sorriso: “Sono incinta. Buon anno nuovo”.

La sorprendente rivelazione ha lasciato i suoi follower attoniti: la giovane modella ha spiegato di aver compreso così il motivo di alcuni cambiamenti fisici recenti, come il dolore e l’aumento del seno. “Tutto mi si stava gonfiando. Ecco perché il mio seno era così dolorante e in crescita, quindi tutto ha un senso adesso”, ha spiegato in un video pubblicato su TikTok. […]

