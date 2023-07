6 lug 2023 11:27

“SALVATORE PAROLISI? DOPO LE SUE PAROLE, MI VERGOGNO DI ESSERE UOMO” – MICHELE REA, FRATELLO DI MELANIA, A 'CHI L'HA VISTO?', COMMENTA L'INTERVISTA A PAROLISI CONDANNATO PER L’OMICIDIO DELLA MOGLIE A 20 ANNI DI CARCERE DAL QUALE È USCITO PER UN PERMESSO PREMIO - "LUI DICE CHE L'AMAVA MA NON È VERO. NON È STATO NEMMENO PRESENTE QUANDO È NATA LA FIGLIA. POI TRE GRADI DI GIUDIZIO HANNO DETTO CHE…” - VIDEO