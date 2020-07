“SALVINI DEVE STARE ATTENTO A UNA FIGURA FEMMINILE DEL SUO ENTOURAGE CHE VUOLE TAGLIARGLI LA STRADA…” - IL SENSITIVO SOLANGE RIVELA LE SUE “PREVISIONI” DOPO AVER LETTO LA MANO AL “TRUCE”: “LUI E FRANCESCA VERDINI NON SI SPOSERANO MA SALVINI HA UNA LINEA DELLA FERTILITÀ MOLTO MARCATA. SE VUOLE PUÒ FARE UN ALTRO FIGLIO…”

Alessandra Menzani per “Libero quotidiano”

Matteo Salvini sta tra la gente, si mescola, regala selfie, abbracci e bacioni. E se un tipo come il sensitivo Solange si avvicina per leggergli la mano, lui gliela fa leggere senza problemi e si fa pure fotografare. Alla faccia degli snob e dei noiosoni. Ovviamente a Solange chiediamo cosa ha letto sul palmo del leader della Lega ed ex ministro. Ci racconta che i due, come mostrano alcuni scatti su Novella 2000, si sono incontrati nella Versilia tanto amata dal noto personaggio televisivo, al secolo Paolo Bucinelli, opinionista tv ed ex concorrente della Fattoria.

Il quale ci tiene a specificare che anni fa, a Torre del Lago, aveva predetto a Salvini l'imminente rottura con la conduttrice Rai Elisa Isoardi. Tanto per mettere le cose in chiaro. «Matteo è un buono d'animo», dice a Libero Solange, «l'opposto di come si presenta in pubblico. Ha una sensibilità estrema, adora la pasta con il pomodoro, però quello fresco, con il basilico. Con la Verdini ha un rapporto bellissimo».

Interessante, grazie, ma cosa ha letto sulla mano? «Dopo avergli regalato una pietra portafortuna, gli ho detto: questo sarà un agosto fortunato e vincente. Ma deve stare attento, c'è una figura femminile del suo entourage che vuole tagliargli la strada. Lui la conosce molto bene. Lui deve puntare su se stesso, senza nessun altro, pensare solo con la sua testa. Diceva mia nonna: troppi cuochi rovinano la cucina». Ma dopo agosto, scusi? «Eh no, non si vede perché le linee della mano cambiano».

Ma i sondaggi sulla Lega? «Quelli si alzeranno, sì. Ho visto successi». Solange, che puntualizza come lui non chieda mai soldi per i suoi servigi perché per lui «non sono un lavoro ma una vera missione», ogni tanto cerca di uscire dal seminato. «Salvini viene dalla montagna ma adora il mare della Toscana, per esempio Castiglioncello. Ha l'hobby del giardinaggio, non credo che si sappia in giro, e crede molto in Dio. A casa ha una stanza che si chiama "Il Pensatoio": ci sta una o due ore ogni giorno solo per riflettere».

Torniamo alla lettura della mano. «Ha un monte di venere spesso, sarebbe quella parte vicina al ditone, il più importante. Significa che la persona è molto testarda e molto cocciuta». E ancora. «Sulla mano ha tante graticole, significa che ha avuto molti momenti bui». E la linea della vita? «È lunghissima, ma con un taglio netto».

Cioè? «Di Elisa Isoardi era molto innamorato, ha sofferto». Il capitolo sentimentale appassiona parecchio il sensitivo col ciuffo, che vede molto bene la relazione di Salvini, 47 anni, con Francesca Verdini, 27, la ragazza che è al suo fianco da anni. «Cucinano insieme e fanno la spesa». Bene, ma si sposeranno, secondo la sua visione? «No. Ma Salvini ha una linea della fertilità molto marcata. Se vuole può fare un altro figlio». E così l'uomo è avvisato.

