“SAMAN ABBAS NON È STATA UCCISA PER ESSERSI OPPOSTA AD UN MATRIMONIO COMBINATO" - LA CORTE DI ASSISE DI REGGIO EMILIA, NELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA SULL'OMICIDIO DELLA 18ENNE, DISEGNA UN NUOVO SCENARIO: "GLI IMPUTATI ABBAS SHABBAR E SHAHEEN NAZIA HANNO ACCOMPAGNATO LA FIGLIA A MORIRE E NON SI ESCLUDE CHE SIA STATA LA MADRE L'ESECUTRICE MATERIALE" - PER L’OMICIDIO DI SAMAN, NELLA NOTTE TRA IL 30 APRILE E IL PRIMO MAGGIO 2021 A NOVELLARA, I GENITORI SONO STATI CONDANNATI ALL'ERGASTOLO, LO ZIO A 16 ANNI...