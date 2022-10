simba la rue nel video di cagoule 3

Estratto dell’articolo di Ilaria Carra e Luca De Vito per www.repubblica.it

Nuovi dettagli emergono sulla faida dei trapper che ha portato a quattro arresti da parte della procura di Bergamo.

Elementi che tratteggiano con maggiore precisione il ruolo di Barbara Boscali, la ex fidanzata del trapper Simba La Rue. Attrice hard, in arte "Bibi Santi 91", ha 31 anni e un figlio.

barbara boscali bibi santi 91 2

Finita in carcere nell'ambito della faida tra i trapper, è stata la persona che ha dato elementi fondamentali per organizzare la "trappola" che ha portato alle dieci coltellate inferte a Simba (40 giorni di prognosi) in un parcheggio a Treviolo, in provincia di Bergamo. La donna avrebbe tradito il rapper per una rivalsa personale legata alle percosse ricevute da Simba in passato.

Le ammissioni di Barbara Boscali ai carabinieri: "Volevo vendicarmi per le umiliazioni subite da Simba"

Il 6 agosto è Boscali stessa che va dai carabinieri e ammette: "Volevo vendicarmi per le umiliazioni subite" nella storia con Simba La Rue.

bibi santi denuncia simba la rue

"Dopo che è successo quel fatto con il ragazzo che è stato sequestrato, Touché, sono andata sul profilo instagram di Samir ovvero un amico di Touché che non avevo mai visto dal vivo. - ha ricostruito davanti ai carabinieri - Gli ho scritto 'ho tutto ciò che può servire' intendendo che avrei potuto fargli trovare Simba perché ero a conoscenza della faida tra il gruppo di Padova e il gruppo di Milano. (...) A Samir dicevo 'vediamo se anche con gli uomini fa il figo come fa con me"".

Simba accoltellato, Barbara Boscali: "Mi dicevano che gli avrebbero dato solo due schiaffi"

Aggiunge poi Boscali: "Samir mi rassicurava che avrebbero solo dato un paio di schiaffi a Simba, ma non che gli avrebbero fatto quello che gli hanno fatto. Volevo solo che Simba venisse umiliato un po' visto che mi continuava ad umiliare, ma non avrei mai pensato che lo avrebbero accoltellato".

La ragazza aveva provato a spiegare le sue ragioni anche allo stesso Simba, contattato telefonicamente tramite Baby Gang: conversazioni che sono state intercettate dai Carabinieri di Milano. Per il gip di Bergamo Boscali è "concorrente morale", nell'agguato e nell'aggressioni che sono costate lesioni gravi nei confronti di Simba. […]

