(ANSA) - Una città "post-apocalittica", pericolosa e spettrale. "Vi si potrebbe girare un episodio di Walking Dead". Elon Musk attacca il degrado di San Francisco alimentano la pressione sulle autorità locali, impegnate in prima linea a cercare di risollevare un città che non si è ancora ripresa dalla pandemia fra la crescente criminalità e l'aumento dei senzatetto. Ai suoi 144 milioni di follower, Musk ripete da tempo le sue critiche alla metropoli che ospita il quartier generale di Twitter in una delle zone più in difficoltà, la Tenderloin, piegata dalla crisi del fentanil e dagli accampamenti di senzatetto.

Un mix che ha svuotato gli uffici della zona rafforzando lo scetticismo dei lavoratori a tornare alle proprie scrivanie per motivi di sicurezza. "Non si sentono tranquilli", denuncia Musk, sostenitore del lavoro in presenza. Le autorità locali respingono però le critiche citando statistiche in grado di mostrare come il tasso di criminalità è più basso che in altre città. "Non penso che i colpi bassi di Musk e di altri miliardari siano d'aiuto", afferma Dean Preston, componenti del Board of Supervisors di San Francisco, con il Wall Street Journal.

Preston mette quindi in evidenza come i "miliardari tech" criticano ma "non offrono alcuna assistenza o soluzione che possa aiutare la città. E' facile twittare ma non è facile lavorare duramente per affrontare i molti problemi" di San Francisco. Per Musk non è una novità criticare le autorità locali o federali: più volte ha usato la sua piattaforma e il suo ruolo per fare polemica. Con San Francisco, però, lo scontro appare più violento.

Forse perché ha lasciato la città, e lo stato della California, per trasferirsi nel repubblicano Texas. Forse per le dure critiche che le autorità locali gli hanno mosso per i drastici tagli alla forza lavoro di Twitter da quando ne ha assunto il comando, contribuendo così allo svuotamento della città, già scaricata da molti durante la pandemia. Il braccio di ferro appare solo all'inizio e lo scontro, visti i precedenti di Musk, potrebbe infiammarsi.

