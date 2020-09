“IL SANGUE DI UOMINI NERI INNOCENTI". ECCO IL DRINK PER I SOSTENITORI DEI POLIZIOTTI” – UN DIPENDENTE DELLA CATENA "TARGET", IN INDIANA, È STATO LICENZIATO DOPO AVER PREPARATO UNA BEVANDA A BASE DI CANDEGGINA, GHIACCIO E UN INGREDIENTE CHE HA CHIAMATO "IL SANGUE DI UOMINI NERI INNOCENTI" – LO SCIROCCATO HA PUBBLICATO LA “RICETTA” SU TIKTOK MA, NONOSTANTE NON CI AVESSE MESSO LA FACCIA, È STATO… - VIDEO

Un dipendente della catena Target è stato licenziato dopo aver preparato un drink in uno Starbucks del negozio preparato con candeggina, ghiaccio e quello che ha chiamato "il sangue di uomini neri innocenti".

Il video pubblicato su TikTok è stato realizzato da Van Greyson Heart all'interno di una filiale di Target a Nora, Indiana: in sottofondo si sente la canzone "All I want for Christmas is a Few Dead Cops" mentre lui descrive la ricetta speciale indirizzata ai sostenitori della polizia e agli agenti.

«Ciao ragazzi, ho aggiornato la mia ricetta per le bevande “Blue Lives Matter”» dice Greyson all'inizio della clip per poi continuare descrivendo gli ingredienti.

Il ragazzo, che non mette la faccia nel video, è stato identificato come un dipendente di Target che non lavorava nella caffetteria Starbucks.

«Questo video è spaventoso e inaccettabile – si legge in un comunicato di Target - Non tolleriamo questo comportamento, vogliamo che tutti gli ospiti vengano trattati con rispetto e stiamo licenziando il ragazzo». In ogni caso la catena rassicura sul fatto che la bevanda non sia stata servita. Il video su TikTok è stato rimosso, ma è ormai diventato virale.

