13 set 2023 14:42

“SANPA”, CHI HA DIFFAMATO CHI? - DA UN LATO LA PROCURA DI RIMINI CHIEDE DI ARCHIVIARE LA QUERELA DEI FIGLI DI VINCENZO MUCCIOLI CONTRO NETFLIX PER IL DOCUMENTARIO “SANPA”, DALL’ALTRO I PM INDAGANO PER DIFFAMAZIONE I FIGLI DEL FONDATORE DI SAN PATRIGNANO E RED RONNIE: IN ALCUNE INTERVISTE AFFERMARONO CHE WALTER DELOGU, EX AUTISTA DI MUCCIOLI, ACCUSANDOLO DI AVER PUNTATO UNA PISTOLA CONTRO LA MOGLIE DI MUCCIOLI…