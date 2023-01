29 gen 2023 16:56

“SANREMO NON FA DISTINZIONI: TUTTO FA BRODO E LO FA ANCORA DI PIÙ SE ALZA POLVERONI” – MARCO MOLENDINI E LA POLEMICA SU ZELENSKY CHE NON FA ALTRO CHE ALIMENTARE LE ATTENZIONI SUL FESTIVAL: “SAPPIAMO GIÀ COME ANDRÀ: IL MESSAGGIO SOTTO LE BOMBE, LA PLATEA CHE APPLAUDE IN PIEDI, GRATIFICATA DAL FATTO DI NON CIBARSI SOLO DI MADAME E TANANAI, AMADEUS CHE DIRÀ LE SUE BANALITÀ DA CERIMONIERE DELL’OVVIO, LA MATTINA I COMPLIMENTI DEI VERTICI RAI PER GLI ASCOLTI. QUESTO È SANREMO…”