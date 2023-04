“SANZIONI PER CHI IMBRATTA I MONUMENTI: FAREMO PAGARE IL COSTO PER IL RIPRISTINO DEI LUOGHI” - IL MINISTRO DELLA CULTURA SANGIULIANO AVANZA LA SUA PROPOSTA DOPO CHE GLI ATTIVISTI DI “ULTIMA GENERAZIONE” HANNO VANDALIZZATO LA “BARCACCIA” DI PIAZZA DI SPAGNA: “QUANDO BISOGNA RIPRISTINARE I MONUMENTI, I COSTI SONO NOTEVOLI PERCHÉ DEVONO ESSERE CHIAMATI OPERATORI E DITTE SPECIALIZZATE CON MACCHINARI COSTOSI E QUINDI FAREMO PAGARE TUTTO CIÒ A CHI SI RENDE PROTAGONISTA DI QUESTI ATTI” - L’APPELLO AI NAPOLETANI: “SONO TIFOSO DEL NAPOLI, MA NON DIPINGETE DI AZZURRO LA CITTÀ”

1 - ROMA, IL MINISTRO SANGIULIANO DOPO LO SFREGIO ALLA BARCACCIA: «SANZIONI PER CHI IMBRATTA»

«Stiamo pensando di inserire una sanzione amministrativa che è allo studio dei tecnici e dei giuristi che lavorano con il ministero, sanzione che verrà comminata dal prefetto e che farà pagare a coloro i quali fanno questi atti il costo per il ripristino dei luoghi». Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a Napoli, commentando l'atto di vandalismo alla Barcaccia di Piazza di Spagna. «Quando bisogna ripristinarli - ha continuato il ministro - i costi sono notevoli perché devono essere chiamati operatori e ditte specializzate con macchinari costosi e quindi faremo pagare tutto ciò a chi si rende protagonista di questi atti».

L'opera di Bernini, ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti, era stata presa di mira sabato 1 aprile, quando gli attivisti di Ultima Generazione erano riusciti a versare del liquido nero nell'acqua imbrattando così l'intera fontana. Un liquido a base di carbone vegetale che, grazie al tempestivo intervento del Comune e dei restauratori, non ha comportato danni permanenti. In ogni caso, è stato necessario svuotare la vasca e attivare tutti gli enti del caso, i restauratori di Zètema, Acea, Ama e l'Ufficio decoro, per rivedere la fontana nel suo stato naturale. […]

2 - L'APPELLO DI SANGIULIANO: SONO TIFOSO DEL NAPOLI, MA NON DIPINGETE DI AZZURRO LA CITTÀ

Il ministro Sangiuliano: da tifoso del Napoli chiedo di non dipingere di azzurro la città

«Io sono tifoso del Napoli ma faccio appello con il cuore in mano ai cittadini, cioè quello di non sfregiare la bellezza di questa città che sta recuperando un suo ruolo». Anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, rilancia l'appello per evitare che Napoli diventi una città completamente azzurra. «[…] faccio appello ai miei concittadini affinché preservino i monumenti».

[…] Il primo è stato il sindaco Gaetano Manfredi a seguito di una riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza a seguito degli scontri per Napoli-Eintracht: «Voglio fare un appello a tutti i cittadini e tifosi napoletani di evitare di dipingere di azzurro la città». «[…] non posso vedere che i monumenti e piazze della città vengano dipinti di azzurro. Altrimenti questo resterà per sempre». […]