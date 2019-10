3 ott 2019 14:08

“SAPETE PERCHÉ L’ASINO QUANDO VA CON LA FEMMINA METTE DENTRO SOLO 3CM DEL SUO MEMBRO SOLIDO E FORTE?” - QUEL CHE RESTA DI SILVIO BERLUSCONI PROVA A SFODERARE LA SIMPATIA DEI VECCHI TEMPI CON UNA BARZELLETTA SUL SESSO DEGLI ASINI, MA IL RISULTATO È QUELLO CHE È, NONOSTANTE LA PASCALE E I COMMENSALI CE L’ABBIANO MESSA TUTTA PER FAR FINTA DI RIDERE - IL BANANA NONNO PER LA 12ESIMA VOLTA: LUIGI BERLUSCONI DIVENTÀ PAPÀ – VIDEO