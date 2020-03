“SARAI SEMPRE BENVENUTO” – ANCHE LA REGINA ELISABETTA HA UN CUORE: DURANTE UN SUMMIT DI QUATTRO ORE CON IL NIPOTE, NONNA BETTA HA LASCIATO LA PORTA APERTA A HARRY, NONOSTANTE I MODI NON PROPRIO CARINI CON CUI LUI E LA MOGLIE SI SONO RAPPORTATI CON LA CORONA - “SARAI SEMPRE BENVENUTO SE VORRAI TORNARE A STABILIRTI QUI E FARE DI NUOVO PARTE DELLA ROYAL FAMILY” HA DETTO ELISABETTA CHE, PERÒ, LO HA ANCHE RIMPROVERATO PER…

Enrico Franceschini per "www.repubblica.it"

harry e la regina elisabetta

I tabloid lo descrivono come un “summit” di 4 ore fra Harry e la regina Elisabetta al castello di Windsor, per fare il punto e fare chiarezza dopo la decisione del principe e della sua consorte Meghan Markle di andare a vivere in Canada, risultata di fatto nella loro espulsione dalla famiglia reale.

Ma forse si è trattato soltanto di un lungo pranzo – avvenuto domenica – fra una nonna 93enne e un nipote di 35 anni emigrato all’estero, come può capitare anche in famiglie meno speciali. Secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa popolare, in mancanza di comunicati ufficiali, la sovrana avrebbe detto al duca del Sussex, l’unico titolo che gli rimane: “Sarai sempre benvenuto se vorrai tornare a stabilirti qui e fare di nuovo parte della royal family”, un invito esteso non è chiaro se esplicitamente o implicitamente anche a Meghan.

meghan harry e la regina elisabetta

I giornali scrivono che Harry sarebbe andato a piedi dal Frogmore Cottage, la residenza che Sua Maestà gli aveva regalato nel territorio di Windsor, fino al castello, per fare visita alla regina. Unica lamentela attribuita a Elisabetta: il desiderio di vedere più spesso il pronipote Archie. Ma Meghan, che si prepara a raggiungere il marito a Londra, non sembra intenzionata a portare il figlio con sé in Inghilterra, lasciandolo alle cure di sua madre e della baby-sitter in Canada.

harry, meghan e la regina elisabetta by gian boy

Nei giorni scorsi il principe è intervenuto al convegno di un’associazione di beneficenza a Edimburgo, nel corso del quale ha dichiarato: “D’ora in poi potete chiamarmi semplicemente Harry”. Lunedì, insieme a Meghan, parteciperà al loro ultimo impegno ufficiale come membri della Ditta, il soprannome dato dai media inglesi alla famiglia reale: la cerimonia nella capitale per i festeggiamenti del Commonwealth, l’associazione delle ex-colonie dell’Impero britannico.

regina elisabetta ii

Nell’occasione mancherà un altro membro della famiglia: il principe Andrea, terzogenito della regina, le cui funzioni sono state “sospese” a tempo indeterminato, a causa del suo coinvolgimento nello scandalo di Jeffrey Epstein, il pedofilo miliardario americano di cui Andrea era diventato intimo amico, suicidatosi lo scorso anno in un carcere di New York.

