“LE SCENE DI SESSO NON PIACEVANO A MIO MARITO” - ELLEN POMPEO, LA PROTAGONISTA DI “GREY’S ANATOMY”, RIVELA CHE LE SCENE HOT CON PATRICK DEMPSEY HANNO MANDATO IN CRISI IL MARITO. E TE CREDO, TRA UN’OPERAZIONE E L’ALTRA, I DUE STAVANO SEMPRE A POMICIARE! – “ALL'INIZIO È STATA DURA. MI DICEVA: 'NON È QUELLO CHE MI ASPETTAVO, NON HAI FIRMATO DA NESSUNA PARTE PER COSE DI QUESTO TIPO” – E AVEVA RAGIONE A INFASTIDIRSI, VISTO CHE L’ATTRICE HA RACCONTATO CHE… - VIDEO

Luca Sarselli per "www.movieplayer.it"

Sebbene molti cuori dei fan di Grey's Anatomy si siano spezzati quando Patrick Dempsey è uscito dallo show nel 2015, il marito di Ellen Pompeo ha sicuramente tirato un sospiro di sollievo quando ha scoperto che sua moglie non doveva più girare scene di sesso con il bell'attore americano.

La Pompeo ha recentemente rivelato quale fu la reazione iniziale del marito, Chris Ivery, nel vederla impegnata in scene intime con Dempsey. "Il poveretto non ne aveva idea, non sapeva in che cosa si stesse cacciando", ha svelato Ellen durante il podcast Ladies First di Laura Brown.

"Ricordo che all'inizio è stata davvero dura per lui", ha raccontato la Pompeo. "Mi diceva cose tipo: 'Questo non è quello affatto quello che mi aspettavo, non firmato da nessuna parte per cose di questo tipo. Vai a lavorare e non fai altro che pomiciare con quello, mi piace Patrick, è un bravo ragazzo, ma dai, sul serio?'"

Di recente Ellen e Dempsey hanno condiviso un'ultima scena, dopo che l'attore ha fatto un ritorno a sorpresa durante la diciassettesima stagione. "Patrick e io abbiamo una chimica molto particolare, anche quando ci siamo incontrati per la prima volta, per qualche ragione, sembrava che ci conoscessimo da un centinaio di anni", ha spiegato la Pompeo durante un'intervista di Deadline dello scorso novembre. "È come andare in bicicletta, la chimica tra di noi c'è e ci sarà per sempre."

