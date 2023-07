“LO SCHERZO PIÙ CATTIVO? DURANTE LA REGISTRAZIONE DI DRIVE IN, LASCIAMMO PER OLTRE UN'ORA APPESO AL SOFFITTO ENRICO BERUSCHI CHE FACEVA L'ANGELO. ANCORA ME LO RINFACCIA” – EZIO GREGGIO: “AL POLITICALLY CORRECT INDIRIZZO UN SINCERO "VAFFA”. È UN TERRIFICANTE BAVAGLIO ALLA SATIRA. GLI ATTACCHI PER AVER OFFERTO AIUTO ALLA MAMMA CHE AVEVA ABBANDONATO IL SUO BAMBINO APPENA NATO? QUALCUNO HA CAVALCATO L'EPISODIO IN SENSO POLITICO MA A DARMI RAGIONE SONO STATI I MIGLIAIA DI RINGRAZIAMENTI CHE HO RICEVUTO…”

Estratto dell’articolo di Gloria Satta per “il Messaggero”

Yuppies, Montecarlo Gran Casinò, Vacanze di Natale '90: Ezio Greggio è stato il mattatore delle commedie di successo che hanno connotato gli anni Ottanta. Proprio a quell'epoca lontana, simbolo di euforia e speranza dopo il buio del terrorismo, rende omaggio il Conero Film Festival che si chiude stasera a Numana (Ancona) sotto la direzione artistica di Enrico Vanzina. E Greggio, 69 anni […] è tra gli ospiti d'onore.

[…] Cosa c'è da rimpiangere degli Anni Ottanta?

«Un po' tutto, e non solo da parte di chi faceva la tv come me. Per tutti gli italiani è stato un periodo magnifico all'insegna di spensieratezza, nuovo benessere, leggerezza. Un clima perfettamente descritto dai nostri film».

In che modo?

«Le nostre commedie avevano per protagonisti gli yuppies, professionisti rampanti che dalle loro scrivanie andavano alla conquista del mondo, gli italiani che scoprivano le vacanze a Cortina, a Montecarlo...»

Oggi la leggerezza si è persa del tutto?

«Temo proprio di sì. Il mondo è cambiato e ogni Paese affronta problemi enormi. […]».

[…] Ma i diktat del pensiero politicamente corretto vi lasciano lavorare?

«Al politically correct indirizzo un sincero "vaffa", sia chiaro senza connotazione politica alla Beppe Grillo. È un terrificante bavaglio alla satira, che si nutre di attualità, e alla stessa libertà di espressione sancita dalla Costituzione. Io sono per la linea di Checco Zalone e Striscia la notizia di cui ho condotto 35 edizioni: per far ridere non si fanno sconti a nessuno».

[…] Derivavano dal politically correct anche gli attacchi da lei ricevuti sui social per aver offerto aiuto alla mamma che aveva abbandonato il suo bambino appena nato? «Qualcuno ha cavalcato l'episodio in senso politico senza pensare all'aspetto umano della vicenda. Ma a darmi ragione sono stati i migliaia di ringraziamenti che ho ricevuto e i 18mila neonati che abbiamo salvato con le incubatrici donate dalla mia associanzione benefica. Vorrei sapere cosa hanno fatto per queste creature i miei accusatori».

Nel suo libro racconta gli scherzi. Il più cattivo?

«Durante la registrazione di Drive In, lasciammo per oltre un'ora appeso al soffitto Enrico Beruschi che faceva l'angelo. Ancora me lo rinfaccia». […]

