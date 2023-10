“SCHIAVA, TI FACCIO AMMAZZARE E TI BUTTO NEL PO” - A CREMONA UN 40ENNE ALBANESE HA PICCHIATO, VIOLENTATO E MINACCIATO DI MORTE LA MOGLIE 32ENNE CHE, DOPO ANNI DI ABUSI, HA TROVATO IL CORAGGIO DI DENUNCIARLO - LA DONNA, DOPO ESSERE MASSACRATA DI BOTTE, VENIVA STUPRATA ANCHE DAVANTI ALLE FIGLIE MENTRE LUI URLAVA: “TU SEI MIA, SE NON FAI QUELLO CHE TI DICO TI TOLGO LE BAMBINE” - L’UOMO, GIÀ CONDANNATO A OLTRE OTTO ANNI MA ANCORA IN LIBERTÀ, ORA È STATO ARRESTATO PER AVER PERSEGUITATO LA COMPAGNA E LE BIMBE E...

Estratto dell'articolo di Francesca Morandi per www.corriere.it

Ha cercato moglie e figlie dappertutto, in modo ossessivo. Ha minacciato i parenti e persino le maestre delle bambine, 10 e 4 anni, convinto che non gliele facessero vedere. «Cremona si ricorderà di me, perché brucio tutto». Un marito e un padre «estremamente pericoloso», secondo chi ha indagato, l’uomo, 40 anni, albanese già condannato lo scorso giugno a 8 anni e 6 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e per aver ripetutamente abusato sessualmente di sua moglie. In attesa che la sentenza diventi definitiva, lo straniero è finito nel carcere di Cà del Ferro, stavolta accusato di stalking nei confronti dell’ex coniuge e delle figlie della coppia.

Il quarantenne fa il muratore, per lavoro gira l’Italia. I poliziotti della Squadra Mobile diretta dal commissario capo Marco Masia, gli hanno dato la caccia dappertutto. Ieri lo hanno trovato in città e gli hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta del pm Chiara Treballi.

La prima indagine sui maltrattamenti e per violenza sessuale è scattata agli inizi del 2022, quando la moglie, 32 anni, terrorizzata, si è presentata in Questura per denunciare quell’uomo «così gentile» quando lo conobbe, poi ha gettato la maschera: un «padre-padrone», un marito geloso che dal 2017 ha reso un inferno la vita familiare. Ha offeso la moglie davanti agli amici e ai parenti: «Non fai un…, ti fai solo mantenere, sei la mia schiava» .

L’ha segregata in casa, le ha rotto lo smartphone per isolarla. L’ha minacciata di morte: «Sei la rovina della mia vita, tu sei mia, non uscire senza di me, altrimenti ti ammazzo. Ti faccio ammazzare, ti butto nel Po». L’ha presa a botte, a calci, a pugni, le ha sbattuto la testa contro il muro, riempendola di lividi, ma lei «per paura», non si è mai recata al Pronto soccorso. L’ha violentata di continuo, perché «tu sei mia, devi fare tutto quello che voglio io, sennò, ti butto fuori casa e ti faccio togliere le figlie». Ha abusato della moglie anche davanti alle figlie. «Papà, basta!», gridava la più grande. «E tu, mamma, fai quello che vuole così non urla più».

Dopo la querela, mamma e figlie sono state allontanate dall’abitazione, portate al sicuro in una comunità. [...] Ora lui è in galera.

