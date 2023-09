“SCHLEIN? SPERO CAMBI IDEA” – FRANCESCA FAGNANI RITORNA CON “BELVE”, SI GODE IL 10% DELLA PRIMA PUNTATA E RIVELA: “FIORELLO? NON INVITO MAI GLI AMICI. MELONI? È GIÀ STATA MIA OSPITE IN PASSATO, QUESTA VOLTA NO. SALVINI? ASPETTO UNA RISPOSTA, ANCHE QUEST'ANNO CI HO RIPROVATO. ARISA? MI HA COMMOSSA. CORONA? LUI SOSTIENE DI NON ESSERE CAMBIATO DOPO IL CARCERE, MA…” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Michela Tamburrino per "la Stampa"

[…] mai come adesso il ritorno dell'artiglieria pesante in Rai risponde al nome di Francesca Fagnani: le sue cartucce sono interviste di tre quarti nelle quali l'effetto paradosso è dato dalla naturalezza delle domande che rispondono alle curiosità di chi da casa guarda e mai ai desideri di chi siede in graticola. Nulla di concordato, niente di accomodante ma la sincerità di domande che puntano all'essenza.

Belve è molto la sua padrona di casa. Qualcuno non accetta l'invito perché teme di passare inosservato, altri si sottopongono per singolar tenzone.

[…] Eccola allora che è tornata da ieri sera su Rai 2 in prima serata e per cinque puntate. Di martedì, guarda caso, l'unica che potrebbe disturbare Bianca Berlinguer su Rete4 e Giovanni Floris su La7. L'unica che in quest'avvio di stagione particolarmente tormentato per la Rai, (con Gramellini che su La7 asfalta Serena Bortone e il suo Chesarà su Rai 3, con Pino Insegno su Rai 2 e il suo strombazzato Mercante in fiera che si ferma al 3,4%) appunto può nell'immediato accorciare le distanze.

Per l'atteso debutto di ieri ha schierato Stefano De Martino, Arisa e Fabrizio Corona. Il primo «mi ha colpita perché ha la risposta sempre pronta» […] Dunque Arisa […] «È arrivata con tutta la sua umiltà e spontaneità. Dopo gli attacchi ricevuti, non ha smesso mai di ribadire le sue posizioni. Ha toccato delle corde molto delicate, ha vissuto l'esclusione dal suo ambiente con enorme dignità. Mi ha raccontato con semplicità che cosa ha significato sentirsi messi da parte. In alcuni momenti mi ha commossa. E sappiamo che qualche artista non ha saputo superare questa dimensione. È piena di talento e va avanti con l'umiltà che solo i grandi e chi lavora molto su se stesso, hanno».

E poi, Fabrizio Corona: «Lui sostiene di non essere cambiato dopo il carcere. Io invece l'ho trovato capace di fare un'analisi profonda e intima su se stesso. Ne esce un'immagine molto lontana dal cliché del bel maledetto che in molti conservano di lui». Corona ha parlato anche della malattia genetica del figlio Carlos e di come quella condizione lo turbi enormemente, soprattutto in questo momento nel quale anche lui non sta bene.

Fiorello, «il Belvo» del mattino è stato invitato?

«Non invito mai gli amici, ma tappeti rossi se volesse venire. A volte è capitato che sono diventata amica di persone intervistate come Alessandra Celentano e Rocco Siffredi con il quale ci sentiamo».

[…] Fagnani non ha neppure quella insoddisfazione da rifiuto: «Gli ospiti che ho voluto, in questa tornata li ho avuti tutti» […] Schlein aveva detto di sì, poi ha detto di no: «Spero che ancora una volta cambi idea. Sarebbe un'ottima occasione per farsi conoscere meglio anche dal suo elettorato». Meloni? «È già stata mia ospite in passato, questa volta no». Salvini? «Aspetto una risposta. Anche quest'anno ci ho riprovato».

