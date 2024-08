9 ago 2024 13:33

“SCOTT” E MANGIATO – NUOVI GUAI PER TRAVIS SCOTT: È STATO ARRESTATO IN UN LUSSUOSO HOTEL DI PARIGI DOPO AVER COLPITO UN AGENTE DELLA SICUREZZA CHE CERCAVA DI SEPARARLO DALLA SUA GUARDIA DEL CORPO, CON CUI STAVA SCAZZANDO – PARE CHE IL RAPPER FOSSE COSÌ UBRIACO CHE NON È STATO POSSIBILE INTERROGARLO – IL CANTANTE NON RIESCE PROPRIO A STACCARSI DALLA BOTTIGLIA: A GIUGNO, SEMPRE UBRIACO, ERA STATO ARRESTATO A MIAMI PER…