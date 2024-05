“SCURATI? CHI È DOTATO DI BUON SENSO UN’IDEA SE L'È FATTA” - SERENA BORTONE, NEL GIORNO DELLO SCIOPERO PROCLAMATO DALL’USIGRAI, TORNA SUL CASO DEL NO DELLA RAI AL MONOLOGO ANTIFASCISTA DELLO SCRITTORE A “CHE SARA’” - "SE VOI AVETE CHIAMATO UN IDRAULICO E AVETE PATTUITO UN PREZZO, POI DITE CHE NON LO VOLETE PAGARE, CHE SUCCEDE? IO COMUNQUE HO DETTO ALLO SCRITTORE CHE POTEVA VENIRE A TITOLO GRATUITO. ANCORA NON HO SPIEGAZIONE DEL PERCHÉ È STATO ANNULLATO IL CONTRATTO"

serena bortone legge il monologo di antonio scurati 5

(ANSA) - "Se voi avete chiamato un idraulico e avete pattuito un prezzo, poi dite che non lo volete pagare, che succede? Io dovevo dare allo scrittore una spiegazione, che in primo luogo non è stata data a me.

Chi è minimamente dotato di buon senso un'idea se la è fatta". Lo ha detto Serena Bortone, rispondendo alla conferenza stampa alla Stampa Estera a una domanda sul caso Scurati e, in particolare, sulla considerazione che il via libera alla partecipazione dello scrittore a Che sarà a titolo gratuito escluda la censura. "Io comunque ho detto allo scrittore che poteva venire a titolo gratuito - ha aggiunto -. Comunque ancora non ho una spiegazione del perché è stato annullato il contratto".

