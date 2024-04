“SCURATI DEVE POTER ESPRIMERE LIBERAMENTE IL PROPRIO PENSIERO” – “GENNY” SANGIULIANO PRENDE POSIZIONE SULLA CENSURA DELLO SCRITTORE IN RAI E RIVENDICA: “IL PRIMO MONOLOGO GLIEL’HO FATTO FARE IO. QUANDO ERO DIRETTORE DEL TG2 GLI FACEMMO BEN TRE INTERVISTE E QUANDO VINSE IL PREMIO STREGA FACEMMO DUE PEZZI NELLA STESSA EDIZIONE” – L’OPPOSIZIONE CHIEDE A GIORGIA MELONI DI RIFERIRE IN AULA SULLA CENSURA ALL’AUTORE DI “M”

sangiuliano meloni

OPPOSIZIONI IN AULA, MELONI RIFERISCA SU SCURATI

(ANSA) - La premier Giorgia Meloni riferisca in Aula alla Camera sul caso Scurati. Lo hanno detto prendendo la parola a Montecitorio in apertura della seduta pomeridiana i deputati Andrea De Maria (Pd), Elisabetta Piccolotti (Avs), Riccardo Ricciardi (M5s) e Valentina Grippa (Az). Nella maggior parte degli interventi i deputati di opposizione, anche in vista del 25 aprile, hanno chiesto inoltre da parte della premier una presa di posizione "chiara" sull'antifascismo. (ANSA).

ANTONIO SCURATI

SANGIULIANO, SCURATI DEVE POTER ESPRIMERE IL SUO PENSIERO

(ANSA) - "Scurati? Con una battuta potrei dirle che il primo monologo gliel'ha fatto fare liberamente Sangiuliano". Così il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a chi gli chiede se gli sarebbe piaciuto ascoltare il monologo di Scurati in tv. "Assolutamente sì! Scurati deve poter esprimere liberamente il proprio pensiero", dice il ministro che ricorda: "Quando ero direttore del Tg2 noi abbiamo fatto ben tre interviste a Scurati. Credo che nessun direttore dei telegiornali, neppure al Tg3, abbia mai dato tanto spazio a Scurati".

3 gennaro sangiuliano

"Credo che nessun direttore dei telegiornali, neppure al TG3, abbia mai dato tanto spazio a Scurati - ha proseguito -. Quando vinse il premio Strega facemmo addirittura due pezzi nella stessa edizione del telegiornale. Poi quando lui è andato a Pordenonelegge gli abbiamo fatto un'altra intervista e in questa intervista espresse gli stessi concetti che avrebbe espresso nel monologo".

PD CHIEDE AUDIZIONE BORTONE E CORSINI IN VIGILANZA SU SCURATI

(ANSA) - Il capogruppo democratico nella commissione bicamerale di vigilanza Rai, Stefano Graziano, ha scritto alla presidente Barbara Floridia per chiedere di programmare rapidamente l'audizione della conduttrice Serena Bortone e del direttore approfondimento Rai, Paolo Corsini.

PAOLO CORSINI

E' quanto si legge in una nota. Nella sua lettera Graziano ha espresso "preoccupazione per la mancata messa in onda del monologo di Scurati che conferma un'allarmante deriva autoritaria all'interno della Rai. Per questo - ha sottolineato - c'è la necessità di condurre un'istruttoria approfondita su questo caso che è rappresentativo della politicizzazione dell'attuale governance di viale Mazzini che sta entrando a gamba tesa nei contenuti editoriali del servizio pubblico televisivo. Siamo davanti a gravi violazioni, la Commissione bicamerale di vigilanza deve avere tutti gli elementi per valutare. Questi reiterati comportamenti - ha concluso l'esponente democratico - compromettono la ragione stessa dell'esistenza della Rai come servizio pubblico televisivo".

serena bortone legge il monologo di antonio scurati 5 IL CASO SCURATI - VIGNETTA BY VUKIC

ANTONIO SCURATI A LA REPUBBLICA DELLE IDEE