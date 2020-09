“SCUSI, SI DEVE TOGLIERE IL CAPPELLINO, QUESTO E’ UN LUOGO SACRO”. E LA SORVEGLIANTE DEL DUOMO DI SIENA SI RITROVA DI FRONTE LE RUGHE DI MICK JAGGER - LA VISITA DELLA "LINGUA" DEGLI STONES E DEI SUOI AMICI È DURATA QUASI UN'ORA. LO SCORSO LUGLIO IN TOSCANA JAGGER HA FESTEGGIATO IL SUO 77ESIMO COMPLEANNO CON UN CONCERTINO OFFERTO AI DISCENDENTI DEL CONTE UGOLINO DELLA GHERARDESCA, CHE LO STANNO OSPITANDO NEL LORO CASTELLO NELLA MAREMMA LIVORNESE

Il frontman dei Rolling Stones ha provato a visitare in anonimato il Duomo di Siena. Ma è stato comunque riconosciuto. Mick Jagger, che si è stabilito in Toscana all'inizio di luglio e ci resterà almeno fino a ottobre (non solo per rilassarsi, pare, ma anche per lavorare), ieri pomeriggio - come riferiscono alcune testate locali, come L'Arno.it, si è fatto accompagnare da alcuni amici e dalle sue guardie del corpo a Siena per visitare la cattedrale di Santa Maria Assunta.

Il cantante ha provato a nascondersi dietro un cappellino e la mascherina. Una sorvegliante, una volta entrato in chiesa, ha invitato l'anonimo turista a togliersi il cappello per rispetto della sacralità del luogo: e si è ritrovata di fronte l'iconica rockstar. La visita di Jagger e dei suoi amici è durata quasi un'ora.

Un responsabile di Opera Civita, che si occupa della gestione delle bellezze artistiche della città, ha rivelato a La Nazione che la visita è stata preceduta dalla telefonata di un'agenzia di promozione: "Volevano sapere se c'erano posti disponibili alle 18 per sei persone. Ovviamente ho detto sì, ma non mi hanno spiegato per chi fossero quei biglietti".

In Toscana il cantante ha festeggiato anche il suo 77esimo compleanno, lo scorso luglio. Lo ha fatto regalando un concerto - con tanto di musicisti arrivati per l'occasione direttamente dal Regno Unito - ai discendenti del conte Ugolino della Gherardesca, che lo stanno ospitando all'interno di uno dei loro castelli, quello di Castagneto, nella maremma livornese.

