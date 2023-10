10 ott 2023 19:00

“SE ARRIVATE ANCORA IN RITARDO, VI FACCIO COME AL RAVE PARTY” – UN DOCENTE DELL’UNIVERSITÀ PARIGINA DI PANTHEON-ASSAS SI È LASCIATO ANDARE CON COMMENTI E BATTUTACCE SULL’ATTACCO DI HAMAS A ISRAELE: “AVETE BISOGNO CHE VI LANCINO QUALCHE MISSILE O DI UN KALASHNIKOV PER SVEGLIARVI AL MATTINO” – ORA È STATO SOSPESO DALL’INCARICO PER “AFFERMAZIONI INDECENTI”