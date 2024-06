22 giu 2024 08:00

“SE CERCATE ORO E CONTANTI, NON ANDATE A CASA DEI CANTAUTORI!” – ERMAL META HA RACCONTATO SUI SOCIAL DI AVERE SUBITO UN FURTO IN CASA. I LADRI HANNO DISTRUTTO UNA PORTA-FINESTRA, MA NON HANNO TROVATO NESSUN “BOTTINO”: “SI SONO PORTATI VIA SOLO UNA COLLANINA” – IN UNA STORIA INSTAGRAM, CON IN SOTTOFONDO “IN QUESTO MONDO DI LADRI” DI VENDITTI, IL CANTANTE HA LANCIATO UN MESSAGGIO IRONICO…