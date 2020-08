“SE COSTRINGONO MIA FIGLIA AD ANDARE A SCUOLA CHIUSA NEL PLEXIGLAS, CON LA MASCHERINA E CON I BANCHI CON LE ROTELLE, NON CE LA MANDO!” – SALVINI ATTACCA LUCIA AZZOLINA, CHE NELLA SUA OSPITATA FISSA A ‘IN ONDA’ GLI HA DATO DEL GAGLIOFFO TROGLODITA: “I FIGLI NON SONO DEI PACCHETTI POSTALI. NON CE L’HO CON LEI PERCHÉ È UNA DONNA, MA PERCHÉ È INCAPACE DI FARE IL SUO LAVORO…”

MATTEO SALVINI SUL CALESSE CON MIRTA

Salvini: «Mia figlia non la mando a scuola nel plexiglas e con la mascherina»

Da www.corriere.it

Continua la polemica a distanza tra Matteo Salvini e la ministra Lucia Azzolina. Il leader della Lega durante un comizio elettorale a Trani, in Puglia, è tornata sulla riapertura della scuola previsto per il 14 settembre e ha preso di mira la responsabile dell’Istruzione: «È un mese che, non da senatore ma da papà, chiedo al ministro Azzolina, che ieri mi ha definito troglodita e gaglioffo, a settembre a che ora porto a scuola mia figlia, a che ora la vado a riprendere, per quanti giorni va a scuola, dove mangia, dove va in palestra, con quanti bambini e con quanti insegnanti».

«Azzolina, incapace di fare il suo lavoro»

lucia azzolina a in onda

Poi il leader sovranista ha attaccato: «L’ho detto: se costringono mia figlia e i vostri figli di sette anni ad andare a scuola chiusa nel plexiglas, con la mascherina e con i banchi con le rotelle, io a scuola mia figlia non ce la mando.I figli non sono dei pacchetti postali. Il ministro passa il tempo a dire “Salvini ce l’ha con me perché sono una donna”. No, io ce l’ho con lei non perché è una donna ma perché è un’incapace di fare il suo lavoro» ha concluso Salvini.

