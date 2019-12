“SE DOVESSE ACCADERMI QUALCOSA NON HO NESSUNA MANIA SUICIDA” – INQUIETANTE MESSAGGIO SU TWITTER DI VIRGINIA GIUFFRE, LA DONNA CHE HA ACCUSATO IL PRINCIPE ANDREA DI AVER FATTO SESSO CON LEI QUANDO ERA MINORENNE: “HO FATTO SAPERE AL MIO TERAPISTA E AL MIO MEDICO DI BASE, SE MAI DOVESSE ACCADERMI QUALCOSA, DI NON LASCIAR CADERE LA COSA PER LA SALVEZZA DELLA MIA FAMIGLIA, E DI AIUTARMI A PROTEGGERLI. TROPPA GENTE MALVAGIA VORREBBE VEDERMI IN SILENZIO…” -VIDEO

Mariangela Garofalo per "www.ilgiornale.it"

VIRGINIA GIUFFRE ROBERTS – INTERVISTA ALLA BBC

Virginia Giuffre, la donna che ha accusato il principe Andrea di aver fatto sesso con lei quando era minorenne, ha scritto un post su Twitter a dir poco inquietante.

Il post della donna arriva in risposta al tweet di un utente che scriveva: “L’FBI la ucciderà per proteggere i ricchi e potenti”.

“Voglio rendere pubblico che non ho nessuna forma o mania suicida”, twitta la Giuffre, che aggiunge: “Ho fatto sapere al mio terapista e al mio medico di base – se mai dovesse accadermi qualcosa – di non lasciar cadere la cosa, per la salvezza della mia famiglia, e di aiutarmi a proteggerli. Troppa gente malvagia vorrebbe vedermi in silenzio”.

il post su twitter di virginia giuffre

il principe andrew, virginia giuffre, ghislaine maxwell

La scioccante dichiarazione della Giuffre riportata dal Daily Mail, arriva dopo l’ultima intervista per Bbc Panorama, nella quale ha accusato il principe Andrea di aver abusato di lei, nell’ambito del traffico di minori portato avanti da Jeffrey Epstein.

Il milionario arrestato per pedofilia è morto in carcere suicida, ma molti credono che sia stato messo a tacere per evitare che facesse i nomi degli abituali frequentatori dei suoi party. Il più grande sostenitore di questa teoria è il patologo Michael Baden, il quale ritiene che tutti gli indizi “portino ad un omicidio”.

jeffrey epstein 2

Virginia sostiene di essere stata usata come “schiava sessuale” di Epstein e i suoi facoltosi amici, tra cui il duca di York, al quale fu presentata una sera di marzo del 2001. Quella sera Andrea le avrebbe offerto diversi drink nell’esclusivo Tramp Club di Londra, prima di fare sesso con lei nella dimora di Belgravia di Ghislaine Maxwell.

virginia giuffre

La 35enne ha mostrato agli inquirenti una foto che la ritrae con il principe Andrea, a supporto della sue affermazioni. In una delle fotografie in suo possesso, una giovane Virginia posa tra la Maxwell e il principe, che la abbraccia.

Ma nonostante l’evidenza, il duca e il suo entourage hanno affermato che si tratta di una foto manipolata. Il duca, nella disastrosa intervista per la Bbc, ha dichiarato di non aver mai conosciuto la Giuffre. Il tentativo di scagionarsi, ha però sortito l’effetto contrario e il terzogenito di Elisabetta è stato costretto a ritirarsi dalla vita pubblica, per non causare ulteriore imbarazzo alla famiglia reale.

virginia roberts 1

Ora una seconda vittima starebbe per rivelare pubblicamente nuovi particolari scabrosi riguardanti il principe, andando ad aggiungersi a quelli della Giuffre, il cui contenuto scottante la sta facendo temere per la sua incolumità.

virginia roberts 7 virginia roberts 2 virginia giuffre virginia roberts 5 virginia roberts 2 virginia roberts 4 virginia roberts 6 virginia roberts 5 virginia roberts giovane virginia roberts virginia roberts 9