27 apr 2023 15:12

“SE FOSSE VIVA, LADY DIANA NON SAREBBE ANDATA ALL’INCORONAZIONE DI CARLO...” – ANDREW MORTON, GIORNALISTA INGLESE E BIOGRAFO DI DIANA: “AVREBBE PROVATO A RUBARE LA SCENA, ORGANIZZANDO UNA VISITA IN UN OSPEDALE O A UN ENTE BENEFICO. CARLO È PRONTO, SI PREPARA DA TEMPO. SARÀ UN RE POLITICO CHE LAVORERÀ A CONTATTO CON IL GOVERNO, È MOLTO ATTENTO AGLI SVILUPPI CORRENTI – LA MONARCHIA È IN DECLINO? NO, I SENTIMENTI ANTIMONARCHICI CI SONO SEMPRE STATI…”