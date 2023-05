17 mag 2023 11:54

“SE FOSSI STATA BRUTTA, GRASSA, CON LA CELLULITE, NON SAREBBE SUCCESSO TUTTO QUESTO CAOS” – ALESSANDRA DEMICHELIS, L’AVVOCATO (EX CONCORRENTE DI "PECHINO EXPRESS") SOSPESO DALLA PROFESSIONE PER 15 MESI PER AVER POSTATO DELLE FOTO HOT SU INSTAGRAM (UNA MENTRE LEI ERA IN GINOCCHIO SOTTO UNA SCRIVANIA CON UN COLLEGA SEDUTO) EVOCA IL COMPLOTTONE NEI SUOI CONFRONTI: “DELL’ORDINE MI DISSERO ‘DEVI CHIUDERE LA PAGINA’, SICCOME FACCIO L’AVVOCATO NON POSSO METTERE SUI SOCIAL DELLE FOTO IN COSTUME? MI VOLEVANO PUNIRE. RIFAREI TUTTO…”