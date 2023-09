“SE LO MANGI, FINIRAI ALL’INFERNO” – DURANTE UNA MESSA IN BRASILE UN PICCIONE SI POSA SULL’ALTARE E UN CANE INIZIA A INSEGUIRLO. IL PRETE NON RIESCE A TRATTENERE LE RISATE, E SI INTERROMPE PIÙ VOLTE MENTRE OFFICIAVA. PER POI AMMONIRE IL CANE, E I FEDELI: “SALVATELO, NON LASCIATELO DIVENTARE UNA CENA…”

Un inaspettato inseguimento ha animato la messa della domenica nella parrocchia Nossa Senhora do Carmo, in Brasile. Alla funzione erano presenti anche un piccione, Galileo, e un cane, Jack, che sono diventati a loro insaputa protagonisti della funzione. Come mostra il video pubblicato sui social dal sacerdote, il piccione si è posato sull’altare attirando l’attenzione del cane che ha iniziato a tenerlo d’occhio.

Nel corso della celebrazione Galileo ha spiegato le ali facendo scattare Jack, il quale si è lanciato all’inseguimento del pennuto scatenando le risate dello stesso prete, che più volte si è interrotto mentre pregava proprio per il riso suscitato dal quadretto insolito: “Salvate Galileo, non lasciatelo diventare una cena”, ha osservato il religioso, che non ha mancato di ‘rimproverare’ il cane: “Se mangi il piccione, finirai all’inferno“.

