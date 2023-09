“SE LA MIA FIDANZATA NON METTE IL REGGISENO LE TAGLIO LA GOLA” - BUFERA SU PAKY SIBILLO, RAGAZZETTO NAPOLETANO 19ENNE SEGUITISSIMO SU TIKTOK, DOVE HA PIÙ DI 700MILA FOLLOWER – DURANTE UNA DIRETTA, RIFERENDOSI ALLA SUA FIDANZATA IDEALE, DICE DI ESSERE PRONTO A SGOZZARLA SE NON PORTA IL REGGISENO, GIUSTIFICANDO LA FRASE CHOC COME FRUTTO DELLA GELOSIA - PAROLE CHE HANNO FATTO INCAZZARE PERSINO SALVINI, CHE SUI SOCIAL LO HA BOLLATO COME “IMBECILLE”... – VIDEO

Il nome di Pasquale Sibillo, in arte "Paky", potrà risultare socnosciuto a chi non frequenta gli ambienti social e ha superato da un pezzo i vent'anni. Eppure negli ultimi giorni il creator digitale che vanta oltre 700mila follower su TikTok sta acquisendo visibilità anche fuori dalla sua bolla per alcune frasi sconcertanti dette durante una diretta social e riferite alle donne. In particolare, il 19enne parla di «tagliare la gola» alla sua ipotetica fidanzata se questa si permettesse di non indossare il reggiseno. Il video dello stralcio di diretta è diventato virale, tanto da essere stato ricondiviso anche dal vicepremier Matteo Salvini, e ha scatenato la polemica.

«In una diretta, questo personaggio dice che TAGLIEREBBE LA GOLA alla sua ragazza se dovesse andare in giro senza reggiseno, tra le risate generali. Allucinante. Ma come si può anche solo pensare una cosa del genere? Altro che “influencer”, a questo imbecille, che peraltro conta centinaia di migliaia di follower, andrebbero tolti i social per un lungo, lunghissimo periodo», si legge a corredo del video condiviso dal leader della Lega.

Protagonista di una diretta con Il Testosterone, creator popolari su Twitch, Paky Sibillo descrive la sua ragazza ideale e fa emergere quella che viene innocentemente chiamata la sua «gelosia».

Nella conversazione descrive i requisiti fondamentali che la sua fidanzata deve possedere: indossare obbligatoriamente il reggiseno, non essere nota sui social, non andare in discoteca senza di lui ed essergi "attaccata", prediligendo una convivenza immediata.

Preferenze dettate dalla gelosia, dice, ma che in molti hanno definito smania di possesso. In particolare, è stato uno scambio di battute a scatenare la polemica. Alla diretta partecipa anche una ragazza (il format è quello dell'appuntamento al buio, in cui vengono fatti incontrare due sconosciuti) e i padroni di casa fanno notare che non è vestita in modo "consono" alle preferenze di Paky: «Per questo non le ho ancora tagliato la gola», dice il 19enne. [...]

