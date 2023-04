“SE MUOIO È STATA MIA MOGLIE” – A TORINO L’AMANTE HA PORTATO IN TRIBUNALE LA COMPAGNA DELL’UOMO CHE FREQUENTAVA CLANDESTINAMENTE, MORTO IN CIRCOSTANZE MISTERIOSE DOPO AVER MANDATO UN ULTIMO SMS: PER I PM LA VITTIMA È STATA STRANGOLATA, PER LA DIFESA È MORTO PER IL TROPPO ALCOL BEVUTO QUELLA NOTTE – GLI SMS INQUIETANTI DEL MARITO NELLE SETTIMANE PRIMA DI MORIRE: “MI STA PRENDENDO A BOTTE, HA PROVATO A STRANGOLARMI…”

«Ettore è morto. Lo avrai sulla coscienza per tutta la vita». Sono le 6.40 del 5 aprile 2021 quando Monica D. riceve una telefonata della moglie del suo amante. Il giorno prima era stato lui a mandarle un messaggio: «Se mi trovano morto è stata lei».

A raccontare l’ansia e la preoccupazione di quei momenti e poi la decisione di rivolgersi ai carabinieri è proprio Monica, chiamata a testimoniare nel processo in cui la vedova di Ettore è accusata di omicidio: secondo il pm Paolo Cappelli, l’imputata (difesa dagli avvocati Alberto De Sanctis e Fosca Grosso) avrebbe ucciso il marito Ettore Treglia per gelosia, cercando di far passare il delitto per un decesso naturale.

«Lui voleva vivere con me in Puglia», racconta la donna. […] «Mi spiegò anche di averlo detto alla moglie e che per questo litigavano spesso. Lui diceva che lei lo aggrediva verbalmente e fisicamente. Quando era Torino beveva molto, ma quando era con me, no», ricorda la donna.

[…] Il racconto della testimone prosegue e arriva ai primi giorni di aprile, quando riceve da Ettore alcuni messaggi inquietanti: «Mi sta prendendo a botte», «Ha provato a strangolarmi». L’ultimo, alle 2.24 del 4 aprile: «Se mi trovano morto è stata lei». Quattro ore più tardi è l’imputata a chiamare Monica, che ora ricorda: «Urlava e mi insultava. Mi disse che Ettore era morto e che lo avevo sulla coscienza». Da qui la decisione dell’amante di rivolgersi ai carabinieri e mostrare i messaggi dell’amato, in tempo per bloccare i funerali ed evitare che il corpo venisse cremato.

L’autopsia disposta dal pm ha stabilito che Treglia sarebbe stato strangolato, ma l’accertamento non può essere usato nel processo perché eseguito senza che la moglie, sospettata del delitto, potesse nominare un proprio consulente. Per la difesa, Ettore sarebbe morto per il troppo alcol bevuto quella notte. Ora i giudici hanno disposto una perizia e il corpo della vittima potrebbe essere riesumato.