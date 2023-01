Da “La Zanzara – Radio 24”

VITTORIO FELTRI MANGIA E BEVE

Il capolista di Fratelli d’Italia Vittorio Feltri scatenato a La Zanzara su Radio 24. Ecco il Feltri pensiero: “Nelle moschee si diffonde la cultura islamica schifosa e il loro pensiero aberrante. Dove farli pregare? Se ne vadano a fanculo i musulmani. Evitiamo che ne arrivino altri, ne abbiamo già abbastanza a rompere i coglioni”. “Ultima Generazione? Se ne trovo uno sdraiato, faccio finta di non vederlo e procedo con la macchina”.

“Sono contento che la benzina costi cara, i poveri non rompano i coglioni con le loro utilitarie. Sono anni 20 anni che non faccio benzina, non so quanto costa e non me ne frega nulla”. E sui 30 all’ora a Milano: “Sala non capisce un cazzo, se vuoi creare intasamenti non puoi che rallentare il traffico”. “Stretto di Messina? Che cazzo ce ne frega, in Sicilia vado in aereo”. “San Siro? Non deve essere abbattuto, ha ragione Sgarbi. Salvini? Un uomo confuso che ha distrutto la Lega”

VITTORIO FELTRI CON UN BICCHIERE DI VINO

Il direttore editoriale di Libero e capolista a Milano per Fratelli d’Italia alle prossime regionali in Lombardia, Vittorio Feltri, parla a La Zanzara su Radio 24: “Sappiamo che c’è libertà di culto, ma non c’è libertà di applicare teorie islamiche alla vita civile. Non si può rompere i coglioni a chi ti ospita. Il culto non è violenza, non è ammazzare le figlie”. “E’ nelle moschee - continua Feltri - che si diffonde la cultura islamica schifosa, è lì che si diffonde il pensiero aberrante dei musulmani. Dove mandarli a pregare? Devo andare a fare in culo. Dobbiamo evitare che ne arrivino altri, ne abbiamo già abbastanza a rompere i coglioni”. Poi attacca i giovani di Ultima Generazione.

“Se ne trovassi uno sdraiato sulla mia strada farei finta di non vederlo e procederei con la macchina. Accidenti, non ho visto questo ragazzo che protesta per il clima! A me del clima non me ne frega niente. D’inverno fa freddo e d’estate un caldo boia”. Sul costo della benzina Feltri commenta: “Sono contento che costi cara, almeno i ricchi possono andare in giro e i poveri non rompano i coglioni con le loro utilitarie. E’ da 20 anni che non faccio la benzina, non ho neanche la macchina, non ne conosco il prezzo. Non mi spavento davanti ai 2 Euro al litro, non me ne frega del cittadino medio”.

cruciani e parenzo

Poi attacca il sindaco di Milano: “Sala non capisce un cazzo, lo abbiamo visto negli ultimi anni. Il limite a 30 all’ora in città è giusto se vuoi creare intasamenti e incazzature nei milanesi. Questo è il miglior sistema per farlo”. E sempre su temi milanesi attacca il Ministro Matteo Salvini sul futuro di San Siro: “Io sono appiattito sulla posizione di Sgarbi, io lo terrei che è bellissimo. A me sembra che Salvini abbia dimostrato di avere le idee confuse recentemente, non Sgarbi, tanto da distruggere la Lega. Lui vuole il Ponte

giuseppe cruciani saluta david parenzo giuseppe cruciani e david parenzo david parenzo e giuseppe cruciani