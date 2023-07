“SE NON AVESSI UNA QUARTA DI REGGISENO E IL SEDERE CHE HO SAREBBE ANDATO TUTTO BENE?” – ALESSANDRA DEMICHELIS, SENSUALE AVVOCATO CHE HA FATTO ARRAPARE I MASCHIETTI DEL FORO CON LE SUE FOTO HOT, COMMENTA LE MOTIVAZIONI CON CUI L’ORDINE L’HA SOSPESA 15 MESI DALLA PROFESSIONE: “HANNO SCRITTO ‘GENEROSA ESPOSIZIONE DELLE FORME’. SE AVESSI AVUTO UNA PRIMA NON MI AVREBBERO SANZIONATO?” – L’IMMAGINE DI LEI IN GINOCCHIO SOTTO LA SCRIVANIA CON UN COLLEGA CHE LA GUARDA: “È GOLIARDICA”…

Estratto dell’articolo di Massimiliano Nerozzi per www.corriere.it

Che l’umore fosse pessimo lo si era capito dal post sulla pagina Instagram (Dc Legalshow): «Finalmente siete arrivate #motivazioni. Ma che bell’agosto che mi attende». Poiché, l’avvocato Alessandra Demichelis dovrà preparare il ricorso al consiglio nazionale forense, «senza poter beneficiare dello stop estivo», contro la sospensione di 15 mesi decisa dal consiglio distrettuale di disciplina dell’Ordine di Torino.

Di quelle 50 pagine non c’è nulla che la legale digerisce, anzi forse solo una: «Hanno scritto una cosa giusta: che banalizzo questo procedimento. Trovo assurdo che mi abbiano fatto un disciplinare per delle foto pubblicate su Instagram». Foto osé, anche: «Alt. Il primo esposto mi è stato fatto quando non era stata pubblicata alcuna foto sconveniente. Quelle furono la risposta alla gogna mediatica e l’esposto del consiglio». […]

Poi però sono comparse: «E hanno scritto “generosa esposizione delle forme”: se non avessi una quarta di reggiseno e non avessi il sedere che ho, andrebbe tutto bene? A una che ha una prima non le avrebbero dato 15 mesi?».

Pausa: «Nella foto in cui ero alle terme di Torino avevamo entrambe l’accappatoio super chiuso. Ma vorrà dire che invece che a Saint Tropez, la prossima volta andrò in una fattoria a dare da mangiare agli animali». C’era anche la foto con lei in ginocchio sotto al tavolo del collega: «Ah. E sa cos’ha detto il professor Carlo Taormina (che la difenderà, ndr) quando l’ha vista: è chiaramente ironica e goliardica». […]

«Ogni tanto, nei week-end esco, e vado anche nei ristoranti stellati: è un problema? Dicono che conducono una vita di questo livello? Non so cosa dire: lavorate di più, impegnatevi di più, così vi toglierete delle soddisfazioni. Io non giudico chi la sera va a casa a mangiare pasta e fagioli, così non vorrei essere giudicata io».

