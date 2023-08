“SE NON CI FOSSERO I SOCIAL IO NON AVREI UNA VITA AMOROSA” – ANDREA DELOGU RIVELA DI SOLLAZZARSI SOLO GRAZIE AGLI UOMINI CHE SI APPROCCIANO A LEI IN CHAT: “QUASI TUTTE LE MIE RELAZIONI SONO INIZIATE SUI SOCIAL. BISOGNEREBBE SDOGANARE QUELL'ANTICHISSIMO FATTO DEL PROVARCI DAL VIVO”. MA POI FA CAPIRE DI AVER TROVATO LA PACE DEI SENSI COL SUO TOY BOY (ALMENO AL MOMENTO)…

Ormai è sempre lo stesso copione. Funziona più o meno così: ci si saluta una volta e subito dopo si entra in un trip senza via d'uscita.C'è chi rinuncia e abbandona la nave e chi invece non demorde. E i social? Per molti sono la soluzione. […]

Ad esprimere la sua opinione, in merito a questo argomento è stata Andrea Delogu, che ha risposto ad un box di domande delle fan nelle sue Instagram stories. La conduttrice radiofonica si è soffermata su una domanda in particolare di un utente: «Hai mai incontrato qualcuno che hai conosciuto sui social?». […]

Secondo Andrea Delogu la dimensione digitale ci offre la possibilità di essere in contatto con tante persone. «Se non ci fossero i social io non avrei una vita amorosa - ha sottolineato Andrea Delogu nelle sue Instagram stories -. Quasi tutte le mie relazioni sono iniziate sui social. Bisognerebbe sdoganare quell'antichissimo fatto del provarci dal vivo».

