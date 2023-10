11 ott 2023 14:51

“SE NON FOSSI DIVENTATO REGISTA? PROBABILMENTE SAREI STATO UN SERIAL KILLER” – TIM BURTON, A TORINO PER LA MOSTRA SUL SUO CINEMA, RIVELA COME LE SUE OSSESSIONI PER L'HORROR LO ABBIAMO SALVATO DA UN’INFANZIA DA REIETTO: “RICORDO LA PENA E IL DOLORE CHE SI PROVA QUANDO SEI A SCUOLA E TI SENTI SOLO. ANCHE SE CAMBI, RESTANO IN TE. PAURA DEI MIEI PERSONAGGI? DA PICCOLO MI SPAVENTAVA TUTTI I GIORNI ALZARMI E ANDARE A SCUOLA, OPPURE MI TERRIFICAVANO ALCUNE PERSONE DELLA MIA FAMIGLIA: MI RENDEVANO NERVOSO…” - VIDEO