«Le denunce contro Laura Vernizzi per abusi fisici e psicologici su ginnaste minorenni? Se non intervengo io succede un macello». Non sapeva di essere registrato, il presidente della Federginnastica Gherardo Tecchi, quando il 22 maggio 2022 confessava di essersi attivato personalmente nell'inchiesta sull'allenatrice ed ex Farfalla azzurra, denunciata dai genitori di Giada Marchetti e Flavia (nome di fantasia) - entrambe di 11 anni all'epoca - per maltrattamenti e vessazioni.

L'audio, di cui Repubblica è in possesso, apre un nuovo scenario nello scandalo della ginnastica artistica: il presidente federale sarebbe intervenuto per proteggere una tesserata accusata di comportamenti gravi, gli stessi denunciati da centinaia di ex ginnaste.

La vicenda è quella di Laura Vernizzi, ex campionessa mondiale e argento olimpico, che nel 2018 fu squalificata per tre mesi per atteggiamenti violenti su due sue allieve undicenni. Vernizzi fu condannata a tre mesi, una pena che a molti sembrò molto blanda. La storia è stata rievocata da Tecchi nei mesi scorsi, durante un'audizione con un'altra istruttrice su cui pesava un procedimento penale per vessazioni pubbliche su alcune ginnaste.

Questa allenatrice, che preferisce rimanere anonima e che alla fine ha ricevuto 45 giorni di squalifica dalla Corte federale d'appello (ha impugnato la sentenza), spiega a Repubblica il contesto del colloquio con Tecchi: «Il presidente mi ha chiesto se stessi negando come aveva fatto in precedenza la tecnica Vernizzi riguardo presunti maltrattamenti nei confronti di atlete a lei contestati. Tecchi infatti affermava di essere dovuto intervenire personalmente nella vicenda per evitare che la situazione andasse fuori controllo». […]

Un caso quello Vernizzi appesantito da un altro inciampo. Quello del procuratore federale cui era stata affidato il caso, Michele Rossetti, lo stesso che sta indagando a Desio sulle denunce di Nina Corradini e Anna Basta. Del comportamento di Rossetti parla proprio Vernizzi, in una nota vocale registrata e mandata da lei su una chat Whatsapp con dei genitori.

«Oggi il procuratore federale - racconta al termine della prima audizione - si è esposto con me e il mio avvocato dicendo che avrebbe potuto anche archiviare, perché ha capito che razza di persona è Marchetti, ma dato che Marchetti sta rompendo molto le scatole non se l'è sentita di archiviare perché avrebbero potuto riaprire il caso in futuro. E niente andrò in un tribunale tra un mese. A meno che qualcuno non decida, tra virgolette, di venirmi incontro, testimoniando in mio favore. Altrimenti sarò io contro di loro in tribunale e un giudice deciderà». […]

