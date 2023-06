18 giu 2023 09:10

“FRA, SE NON SCAPPAVA LO SOTTERRAVI” - UN 25ENNE DI VENARIA, IN PROVINCIA DI TORINO, È STATO INCAPPUCCIATO E PESTATO A SANGUE PER UNA NOTTE: È RIUSCITO A SALVARSI LANCIANDOSI DA UN’AUTO IN CORSA E NASCONDENDOSI NELL’ANDRONE DI UN PALAZZO - PER MESI L’IDENTITÀ IL RAGAZZO SI È RIFIUTATO DI RIVELARE L’IDENTITÀ DEI SUOI AGUZZINI CHE LO HANNO MASSACRATO PER UN DEBITO DI DROGA: “SONO GENTE SPESSA, HO PAURA” - MA ORA I CARABINIERI HANNO ARRESTATO TRE VENTENNI CON PRECEDENTI CHE…