16 dic 2023 15:34

“SE I PAESI INDUSTRIALIZZATI NON FANNO PIU' FIGLI LA CULTURA DI PAESI COME L'ITALIA, IL GIAPPONE E LA FRANCIA SCOMPARIRÀ” – AD ATREJU, ELON MUSK ARRIVA E RIPETE IL SOLITO MANTRA: ITALIANI, TROMBATE DI PIU’! – “MR. TESLA” SI È PRESENTATO ALLA KERMESSE DI FRATELLI D'ITALIA CON UNO DEI SUOI 11 FIGLI IN BRACCIO, GIUSTO PER RIBADIRE IL CONCETTO (PECCATO CHE SIA NATO CON LA FECONDAZIONE ASSISTITA, CHE NON È NEI PIANI DI FDI) - LE PAROLE DI MUSK SONO MUSICA PER LE ORECCHIE DELLA DUCETTA: “L'IMMIGRAZIONE NON PUÒ RISOLVERE IL CALO DELLA DEMOGRAFIA. L'ITALIA È FATTA DAGLI ITALIANI…” - VIDEO