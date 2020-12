“SE LE SIRINGHE PER I VACCINI NON DOVESSERO ARRIVARE, LA TESTA DI ARCURI SALTEREBBE” – BRUNO VESPA VA DALLA D’URSO E SGONFIA L’EGO DEL COMMISSARIO CON TROPPI INCARICHI: “È IMPENSABILE CHE ARRIVINO I VACCINI E NON LE SIRINGHE. MI HA ASSICURATO CHE CI SARANNO, IN CASO CONTRARIO DOVRÀ ASSUMERSI LA SUA RESPONSABILITÀ”

Da www.liberoquotidiano.it

Sui vaccini Domenico Arcuri si gioca tutto. Lo pensa Bruno Vespa che, ospite di Live-Non è la d'Urso, mette in guardia il pluri-commissario per l'emergenza coronavirus: "Se le siringhe per i vaccini non dovessero arrivare, la testa di Arcuri salterebbe e con la sua anche quella di qualcun altro più in alto di lui".

Una frecciatina al ministero della Salute Roberto Speranza? Non è dato sapersi. Certo però è che per il conduttore di Porta a Porta la responsabilità è da imputare anche alle regioni.

Il motivo? Le continue liti con lo Stato: "Anche le regioni hanno le loro responsabilità, anche se in questo caso le responsabilità sono tutte dello Stato". Infine, durante il programma di Canale 5, Vespa si lascia andare a un avvertimento: "È impensabile che arrivino i vaccini e non le siringhe, Arcuri mi ha assicurato che ci saranno.

In caso contrario dovrà assumersi la sua responsabilità". Sì perché l'Italia di questi tempi non è solo in attesa del vaccino anti-Covid, ma anche di oltre 100 milioni di siringhe per la sua somministrazione.

