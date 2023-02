13 feb 2023 13:07

“SE SUONI IL CAMPANELLO TI SPEZZO LE GAMBE” – L’ORRORE IN UNA CASA DI RIPOSO IN PROVINCIA DI RIMINI: I POVERI ANZIANI VENIVANO SEDATI E LASCIATI A LETTO PER GIORNI SENZA CHE GLI INFERMIERI LI MUOVESSERO FACENDOGLI VENIRE LE PIAGHE DA DECUBITO – ALTRI OSPITI CADEVANO E VENIVANO LASCIATI A TERRA DOLORANTI CON LE OSSA ROTTE ANCHE PER ORE, MEZZI NUDI IN MEZZO ALLA SPORCIZIA E AI LORO BISOGNI...